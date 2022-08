Novartis wil Sandoz afsplitsen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Zwitserse farmaceut Novartis heeft plannen om het onderdeel Sandoz geheel af te splitsen en een notering aan de beurs in Zwitserland en in New York te geven. Dit maakte Novartis donderdag bekend. Afhankelijk van de noodzakelijke goedkeuringen, verwacht Novartis de transactie in de tweede helft van 2023 te kunnen afronden. Sandoz, een fabrikant van generieke medicijnen, blijft met het hoofdkantoor in Zwitserland. Sandoz was in 2021 goed voor een omzet van 9,6 miljard dollar. Bron: ABM Financial News

