Omzet B&S stijgt met dubbele cijfers

(ABM FN-Dow Jones) B&S heeft de omzet met dubbele cijfers zien aantrekken in de eerste helft van dit jaar, terwijl de winst onder druk stond. Dit bleek maandagochtend uit cijfers van het bedrijf. In de afgelopen zes maanden steeg de omzet met 19,4 procent tot 983,2 miljoen euro, of met 15,1 procent tegen constante wisselkoersen. Op autonome basis trok de omzet met krap 19 procent aan. "In de eerste jaarhelft trok de omzet met dubbele cijfers aan, dankzij de resultaten uit het likeursegment en werden ook ondersteund door Retail en voeding", aldus CEO Tako de Haan. "Verstoringen in de aanvoerketen en tekorten hadden een impact op de brutomarges." De topman zag ook de personeelskosten blijven stijgen door de krappe arbeidsmarkt in Europa en een uitbreiding van de toegenomen kosten voor warenhuispersoneel in de VS. Het EBITDA-resultaat bedroeg 40,6 miljoen euro tegen 45,6 miljoen euro een jaar terug, bij een marge van 4,1 procent. In de eerste helft van 2021 bedroeg de marge nog 5,5 procent. B&S zag de operationele kosten toenemen en nam een provisie van 7,5 miljoen dollar vanwege een ‘dubieuze debiteur’ in het Food-segment. Aangepast voor de provisie kwam de EBITDA uit op 47,7 miljoen euro bij een marge van 4,8 procent. ING mikte vooraf op een omzet van 937,7 miljoen euro bij een EBITDA-resultaat van 51,9 miljoen euro. De operationele kasstroom kwam ui top 23,8 miljoen euro negatief, terwijl dit een jaar eerder 29,1 miljoen euro negatief was. Onder de streep restte een winst van 16,7 miljoen euro, minder dan de 21,8 miljoen euro een jaar eerder. B&S had 414,8 miljoen euro aan schulden tegen 317,6 miljoen euro een jaar eerder. Outlook B&S verwacht voor de komende zes maanden dat de omzet verder zal stijgen, maar niet in hetzelfde hoge tempo als in de eerste zes maanden. De groei zal aangejaagd worden door persoonlijke verzorging, Retail en het Europese deel van het likeursegment. De marges zullen vlak zijn, zo verwacht B&S, door toegenomen inkoopprijzen. Bovendien zal de hoge inflatie en de kans op een recessie tot terughoudendheid onder consumenten leiden, zo verwacht het bedrijf. De EBITDA-marge moet dit jaar rond de 5 procent uitkomen. Verder sprak B&S vanwege de huidige onzekerheden geen concrete verwachtingen uit. Bron: ABM Financial News

