Fed-bestuurder Bullard steunt renteverhoging 75 punten

Beeld: Federal Reserve

(ABM FN-Dow Jones) James Bullard van de St. Louis Fed steunt een renteverhoging van 75 basispunten bij het komende rentebesluit van de Federal Reserve in september. Dit zei hij donderdag in een interview met de Wall Street Journal. "We moeten voortvarend doorgaan om de beleidsrente op een niveau te krijgen waarmee een aanzienlijke neerwaartse druk op de inflatie wordt uitgeoefend", zei Bullard, die de verhogingen niet wil rekken tot in 2023. "Ik neig op dit moment naar een verhoging met 75 basispunten", zei de Fed-bestuurder, die stemrecht heeft binnen het beleidscomité. Bullard vindt de economische data "relatief goed" maar de inflatie is nog altijd zeer hoog, dus het is volgens hem logisch om de huidige monetaire beleidskoers te blijven volgen. In juni en juli verhoogde de Fed de rente met 75 basispunten, waardoor de federal funds rate nu staat op 2,25 tot 2,50 procent. Het volgende rentebesluit volgt na een tweedaagse vergadering op 21 september. Sinds macrodata recent toonden dat de inflatie in de Verenigde Staten afkoelt, denkt een meerderheid van de markt dat de rente in september met 50 basispunten zal worden verhoogd. "Het idee dat de inflatie zijn hoogtepunt heeft bereikt, is hoopgevend", aldus Bullard, maar hij ziet daarvoor nog te weinig statistisch bewijs. "Ik heb goede hoop dat" de ergste inflatiestijging voorbij is, zei hij, eraan toevoegend dat hij verwacht dat de hoge inflatie "hardnekkiger zal blijken te zijn dan een groot deel van Wall Street denkt." Bron: ABM Financial News

