Europese beurzen sluiten hoger

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) De aandelenmarkten in Europa zijn donderdag hoger geëindigd. De STOXX Europe 600 index sloot 0,4 procent in de plus op 440,76 punten, de Duitse DAX steeg 0,5 procent op 13.697,41 punten en de Franse CAC 40 eindigde 0,5 procent hoger op 6.557,40 punten. De Britse FTSE 100 sloot 0,4 procent in het groen op 7.541,85 punten.

Marktanalist Michael Hewson van CMC Markets sprak van een rommelige handelssessie in Europa.

"We hebben een bescheiden stijging gezien, grotendeels als gevolg van het herstel van de Amerikaanse markten van hun intraday-dieptepunt van gisteren", aldus Hewson.

Donderdag konden beleggers in Europa reageren op de notulen van de laatste beleidsvergadering van de Federal Reserve. De markt blijft onzeker over het tempo waarin de Fed zal verkrappen.

"Terwijl de FOMC-notulen de noodzaak blijven benadrukken om de inflatie in te dammen, is er ook een groeiende bezorgdheid dat de Fed meer dan nodig zou kunnen verkrappen", zei marktanalist Chris Low van FHN Financial.

De Noorse centrale bank verhoogde de rente donderdag verder, met een half procentpunt naar 1,75 procent. De Turkse centrale bank verlaagde de rente juist, van 14 tot 13 procent.

Op macro-economisch vlak werd bekend dat de consumentenprijzen in de eurozone in juli met 8,9 procent zijn gestegen, tegen 8,6 procent in juni. Daarmee werden voorlopige cijfers bevestigd.

Isabel Schnabel van de Europese Centrale Bank zei donderdag in een interview met Reuters dat de inflatie vermoedelijk nog wel enige tijd hoog blijft.

Over de rentevergadering in september zei Schnabel dat de ECB moet doen wat nodig is om de inflatie terug te dringen naar het gewenste niveau.

"In juli hebben we besloten tot een verhoging van 50 basispunten in het licht van de inflatievooruitzichten. Op dit moment denk ik niet dat deze visie fundamenteel is veranderd."

Volgens econoom Carsten Brzeski van ING bevestigt Schnabel daarmee de renteverhoging van 50 basispunten die hij ook voorspelt voor september.

De euro/dollar noteerde rond het slot op 1,0133. WTI-olie kost donderdag ruim 90 dollar en is daarmee ruim 2 procent duurder dan woensdag.

Bedrijfsnieuws

Adyen daalde 4 procent na het publiceren van de halfjaarcijfers, hoewel het daarmee wel een deel van de verliezen van eerder op de dag wegpoetste. Morgan Stanley sprak van sterke volumes, maar de marges waren in de eerste jaarhelft zwakker dan verwacht. De nettowinst was met 225 miljoen euro ruim onder de consensusverwachting van 291 miljoen euro, benadrukte Degroof Petercam.

In Amsterdam waren halfgeleiderspecialisten ASML, ASMI en Besi uitblinkers met winsten van 2 tot zelfs 6 procent. In heel Europa zaten chippers in de lift.

In Parijs steeg STMicroelectronics zo'n 3 procent en TotalEnergies ruim 2 procent. Hekkensluiter in de CAC 40 was Saint Gobain, dat 2,5 procent verloor.

In Frankfurt wonnen chemiebedrijven Covestro en BASF rond de 2 procent. Koploper was Infineon, dat bijna 3 procent steeg. Zalando eindigde onderaan in de DAX, met een verlies van bijna 5 procent.

Wall Street

Rond het slot in Europa noteerden de Amerikaanse beurzen verdeeld, met een licht verlies voor de Dow Jones index.