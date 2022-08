Futures VS groen in afwachting van inflatie

(ABM FN-Dow Jones) De futures op de Amerikaanse aandelenmarkten staan woensdag voorbeurs in het groen.

De future op de S&P noteert 0,2 procent hoger en ook de Nasdaq lijkt 0,2 procent hoger van start te gaan.

Alvorens de openingsbel klinkt, worden echter eerst nog de laatste inflatiecijfers gepubliceerd, en daar wacht de markt op.

Analisten rekenen op een daling van de inflatie van 9,1 procent in juni naar 8,7 procent in juli. Dat zou vooral het gevolg zijn van lagere energieprijzen.

Beleggers zullen echter vooral op de kerninflatie, dat willen zeggen zonder voeding en energie, letten. En die blijft met 5,9 procent nog altijd erg hoog.

"Valt het cijfer hoger uit, dan kan dat de angst voor een scherpe stijging van de rentes aanwakkeren, zeker na het sterke banenrapport van afgelopen vrijdag", zo waarschuwde analist Joshua Mahony van IG.

Analist Craig Erlam van Oanda denkt dat de inflatiecijfers van vanmiddag wel eens de toon voor de markten kunnen zetten voor de rest van de maand. Als het cijfer meevalt dan zal dit een opluchting zijn, maar valt het tegen, "dan zal de discussie of de Fed de rente met nog eens 0,75 of zelfs een volle procentpunt moet verhogen weer oplaaien", voorziet Erlam.

In China steeg de inflatie in juli van 2,5 naar 2,7 procent. De producentenprijzen namen met 4,2 procent toe, wat beduidend minder is dan de 6,1 procent een maand eerder. In beide gevallen was het cijfer lager dan economen hadden voorzien.

De euro/dollar handelt op 1,0236 en de Amerikaanse tienjaarsrente noteert op 2,796 procent.

Olie wordt ruim een procent goedkoper. Later vanmiddag staan de wekelijkse olievoorraden in de VS nog op de agenda.

Bedrijfsnieuws

Elon Musk heeft in de afgelopen dagen voor bijna 7 miljard dollar aan aandelen Tesla verkocht. In een tweet legt Musk uit dat hij deze aandelen nu al verkocht, zodat hij, mocht hij gedwongen worden de aankoop van Twitter door te zetten, niet op dat moment uit noodzaak de aandelen moet verkopen. "Het is belangrijk om een noodverkoop te voorkomen", aldus Musk. Econoom Tom Simonts van KBC rekende vlot uit dat Musk in de afgelopen 10 maanden al voor 32 miljard dollar aan Tesla aandelen heeft verkocht. Het aandeel Twitter lijkt ruim 3 procent hoger te gaan openen, maar ook Tesla stijgt bijna 2 procent.

Nabeurs verschijnen nog de cijfers van Disney. Dit aandeel lijkt 0,4 procent hoger te gaan openen.

Slotstanden

De Dow Jones index sloot dinsdag 0,2 procent lager op 32.774,41 punten en de breder samengestelde S&P500 index verloor 0,4 procent op 4.122,47 punten. De Nasdaq leverde gisteren 1,2 procent in op 12.493,93 punten.