Beursblik: Majorel ziet onderliggende groei versnellen

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Majorel heeft in het tweede kwartaal onderliggend een groeiversnelling gerealiseerd. Dit zag UBS dinsdag in de cijfers van het callcenterbedrijf met een notering op het Damrak. Majorel boekte een omzetgroei van 16 procent op jaarbasis in het tweede kwartaal, hetgeen een versnelling is ten opzichte van de 15,5 procent in het eerste kwartaal. De EBITDA viel met 175 miljoen euro circa 7 procent hoger uit dan waar UBS op mikte. UBS verwacht "bescheiden" opwaartse bijstellingen aan de consensus na de cijfers van vanochtend, waarin ook de omzetoutlook voor heel dit jaar werd verhoogd. UBS heeft een koopadvies op Majorel met een koersdoel van 38,00 euro. Het aandeel daalde dinsdagochtend met 1,6 procent tot 21,75 euro. Bron: ABM Financial News

