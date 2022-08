Majorel verhoogt outlook Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Majorel heeft de outlook voor heel dit jaar verhoogd, nadat de omzet in de eerste zes maanden van 2022 met 16 procent is gestegen. Dit maakte het callcenterbedrijf met een notering aan het Amsterdamse Damrak dinsdagochtend bekend in voorlopige cijfers. De omzet steeg in de afgelopen zes maanden met 16 procent tot 976 miljoen euro. Aangepast voor fusies en overnames en coronagerelateerde activiteiten, bedroeg de vergelijkbare groei zelfs 17 procent op jaarbasis. Het bedrijf sprak van een sterke winstgevendheid met een operationele EBITDA van 175 miljoen euro ten opzichte van 153 miljoen euro een jaar eerder. Majorel breidde onder meer uit naar negen nieuwe landen en er werden nieuwe klanten gevonden of afspraken met bestaande klanten uitgebreid. CEO Thomas Mackenbrock sprak van een sterke eerste jaarhelft, waardoor het bedrijf de omzetoutlook voor dit jaar kon verhogen tot 1,90 tot 2,00 miljard euro. Eerder werd rekening gehouden met een omzet van 1,85 tot 1,95 miljard euro. Majorel blijft daarnaast mikken op een operationele EBITDA-marge van 16 tot 17 procent, wat moet resulteren in een hogere operationele EBITDA. Majorel zegt wel de ontwikkelingen rond Oekraïne, corona en de economie nauwlettend in de gaten te houden. Verder zei Majorel in de afgelopen weken goede vooruitgang te boeken met de fusie met Sitel. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.