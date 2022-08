FMR groter in Galapagos Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Galapagos

(ABM FN-Dow Jones) FMR heeft een belang in Galapagos vergroot, na de aankoop van aandelen op 29 juli 2022. Dat blijkt uit een melding van de aandeelhouder die het biotechbedrijf bekendmaakte. FMR heeft samen met haar gecontroleerde ondernemingen nu bijna 3,74 miljoen stemrechten, wat neerkomt op een belang van 5,69 procent van de uitstaande aandelen Galapagos. FMR blijft zo boven de 5 procent kennisgevingsdrempel van Galapagos' stemrechten. Bron: ABM Financial News

