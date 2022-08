Beursblik: Kepler Cheuvreux verhoogt koersdoel Fagron Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Fagron

(ABM FN-Dow Jones) Kepler Cheuvreux heeft vrijdag het koersdoel voor Fagron verhoogd van 21,00 naar 22,00 euro bij handhaving van het koopadvies. De halfjaarcijfers en de outlook van Fagron wisten donderdag niet te overtuigen en het aandeel daalde met 7 procent, zo zagen de analisten van Kepler. "We vinden de koersval wat overdreven", aldus Kepler. De omzetverwachtingen zijn gebaseerd op de gemiddelde wisselkoersen, waardoor Kepler de ramingen grofweg onveranderd liet. Kepler acht een aangepaste EBITDA mogelijk van 136 miljoen euro dit jaar. Bij een rendement op de vrije kasstroom van 8,5 procent in 2024, vindt Kepler de verhouding tussen de risico's en het rendement als aantrekkelijk. "Zelfs nu het erop lijkt dat het bedrijf meer tijd nodig heeft om terug te keren naar het historische groeiprofiel", aldus de analisten. Het aandeel Fagron steeg vrijdagochtend met 1,2 procent tot 14,08 euro. Bron: ABM Financial News

