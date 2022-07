KBC Securities zet WDP op kooplijst Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: WDP

(ABM FN-Dow Jones) KBC Securities heeft vrijdag het advies voor WDP verhoogd van Houden naar Accumuleren, maar het koersdoel ging van 40,00 naar 37,50 euro. WDP verwacht dat de EPRA-winst in 2022 met 14 procent kan stijgen tot 1,25 euro per aandeel, terwijl eerder nog op minstens 1,20 euro werd gemikt. De winst steeg in de eerste jaarhelft al met 15 procent naar 0,62 euro per aandeel, dankzij indexaties van de huurcontracten, acquisities en enkele eenmalige opbrengsten. Ook was er herwaardering van de portefeuille met 267 miljoen euro. WDP mikt nu op een dividend van 1 euro per aandeel over 2022. Goede resultaten oordeelde KBC, maar om rekening te houden met het effect van de hogere rente en de stijgende bouwkosten op de toekomstige kasstromen besloten de analisten om hun koersdoel te verlagen. Het aandeel WDP steeg vrijdagochtend met 4,3 procent tot 32,88 euro. Bron: ABM Financial News

