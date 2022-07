Heijmans gaat honderden woningen bouwen in Den Bosch Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Heijmans

(ABM FN-Dow Jones) Heijmans gaat het project Willemspoort Zuid in Den Bosch realiseren. Dit maakte de bouwer donderdag voorbeurs bekend. Het gaat om de bouw van circa 500 woningen en 2.100 vierkante meter commerciële en zorg-gerelateerde ruimte, met een totale waarde van ongeveer 175 miljoen euro. De start van de bouw staat gepland voor eind 2023 en de beoogde oplevering van Willemspoort Zuid fase 1 is eind 2025. De ontwikkeling van fase 2 is in voorbereiding. Bron: ABM Financial News

