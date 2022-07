Beursblik: Bank of America haalt AkzoNobel van kooplijst Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Akzo Nobel

(ABM FN-Dow Jones) Bank of America heeft het advies voor het aandeel AkzoNobel verlaagd van Kopen naar Neutraal en het koersdoel van 110,00 naar 75,00 euro. Dit maakte de zakenbank bekend in een lijvig sectorrapport. Ondanks deze verlagingen wees Bank of America wel op de relatief stevige slagkracht van AkzoNobel om de volumedaling op te kunnen vangen. Ook zullen de kosten voor grondstoffen op een zeker moment gaan dalen. Niettemin sluit de bank vooruit kijkend een stagflatiescenario niet uit. Een risicofactor van betekenis is bijvoorbeeld een verstoring in de productie van de Europese chemie, waarbij de grondstofprijzen minder stevig dalen, terwijl de vraag verder verslechtert. Dat laatste kan volgens de analisten vooral de bouw parten spelen. Naast de economische en macro-economische onzekerheden kent AkzoNobel volgens Bank of America ook een bestuurlijke vraag: wat gaat de nieuwe CEO later dit jaar brengen? Daarnaast noemt de bank de door AkzoNobel nog altijd gehandhaafde doelstelling van 2 miljard euro EBITDA in 2023 enorm ambitieus met het oog op de lagere volumes en de grondstofprijzen. Het aandeel AkzoNobel sloot maandag op 64,24 euro. Bron: ABM Financial News

