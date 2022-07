Verlies TomTom valt hoger uit dan verwacht Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) TomTom heeft in het tweede kwartaal een groter verlies geleden dan gedacht, terwijl de omzet vlak bleef. Dat bleek vrijdag voorbeurs uit de kwartaalcijfers van de navigatiespecialist. "Een solide eerste helft van het jaar", aldus CFO Taco Titulaer in een toelichting. Wel wees hij op externe onzekerheden zoals de hoge inflatie en verstoringen in de aanvoerketen. De topman zag een stabiele prestatie van Automotive en groei in Enterprise, die een daling in de consumententak teniet deed. Titulaer herhaalde de eerder afgegeven outlook. TomTom zag de omzet op jaarbasis fractioneel dalen van 133,1 miljoen naar 132,6 miljoen euro. Daaraan droeg Location Technology 105,3 miljoen euro bij en de consumententak 27,3 miljoen euro. Analisten rekenden vooraf op een omzet van 130 miljoen euro, met 106 miljoen euro voor Location Technology en 24 miljoen euro voor de consumententak. Deze omzet leverde TomTom een negatief bedrijfsresultaat (EBIT) op van 55,5 miljoen euro. Onder streep restte een verlies van 55,0 miljoen euro. Analisten rekenden op een veel kleiner nettoverlies van 20 miljoen euro. Titulaer merkte op dat de operationele kosten stegen door een herstructureringslast van 31 miljoen euro, gerelateerd aan het herschikken van de Maps-divisie. Bovendien stegen de operationele kosten door aanhoudende investeringen. Verder meldde TomTom vrijdag een groter dan verwachte vrije kasstroom van 0,2 miljoen euro. Er zat nog 329 miljoen euro in kas aan het einde van juni. De vrije kasstroom was ingeschat op 11 miljoen euro negatief en de kaspositie op 309 miljoen euro. Verwachtingen Voor heel dit jaar herhaalde TomTom te rekenen op een omzet van 470 tot 510 miljoen euro, wat in 2023 zou moeten stijgen naar 500 tot 550 miljoen euro. Daar moet Location Technology dit jaar 380 tot 420 miljoen euro aan bijdragen en volgend jaar 425 tot 475 miljoen euro. Analisten rekenen gemiddeld op 501 miljoen euro omzet dit jaar en 528 miljoen euro volgend jaar. Dit jaar zal TomTom volgens de consensus een nettoverlies lijden van 91 miljoen en van 43 miljoen euro volgend jaar. Voor dit jaar verwacht TomTom een negatieve marge van circa 5 procent van de omzet. Analisten mikken op een negatieve marge van 6 procent. Voor volgend jaar rekent TomTom op een positieve marge op de vrije kasstroom van minimaal 5 procent. Analisten gaan uit van 4 procent. In de tweede helft van dit jaar komt TomTom met een strategie-update tijdens een beleggersdag. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.