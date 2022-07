'Transavia schrapt vluchten na dispuut met vakbond' Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Transavia, de budgetluchtvaartmaatschappij van Air France-KLM, heeft 15 procent van zijn vluchten geschrapt, vanwege een dispuut met cabinepersoneel. Dit meldt Bloomberg woensdag. Tientallen vluchten van Transavia vanuit het Parijse vliegveld Orly bleven woensdag aan de grond, meldde vakbond SNPNC, die heeft opgeroepen om te staken voor meer loon. Een akkoord dat vorige maand met andere partijen werd gesloten, onder meer met de grote vakbond CGT, wilde SNPNC niet tekenen, omdat er alleen bonussen in werden afgesproken en geen verhogingen van het vaste salaris. De chaos in de Europese luchtvaartindustrie neemt hierdoor toe. De sector kapt met een sterke stijging van de vraag naar vliegtickets, personeelstekorten en disputen met personeel. Bron: ABM Financial News

