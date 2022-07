Olieprijs zakt weer onder 100 dollar Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De prijs voor ruwe olie daalde onder 100 dollar per vat, op het laagste niveau sinds april. De augustusfuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot 7,9 procent lager op 95,84 dollar op de New York Mercantile Exchange. "Mits er geen grote verstoring in het aanbod komt, lijkt het erop dat de olieprijs voor een tijdje onder 100 dollar zal staan, totdat de vooruitzichten voor de vraag naar olie verbeteren", zei Edward Moya van Oanda. Het Amerikaanse overheidsbureau EIA heeft zijn verwachtingen voor de prijzen van ruwe olie in 2022 en 2023 verlaagd, evenals de raming voor de aardgasprijs dit jaar, bleek dinsdag. De EIA gaat voor Brent-olie uit van een gemiddelde prijs van 104,05 dollar dit jaar, wat 3,6 procent minder is dan de vorige inschatting.

Ook voor WTI-olie ging de raming met 3,6 procent omlaag tot 98,79 dollar. Voor 2023 rekent de EIA op 89,75 dollar voor WTI en 93,75 dollar voor Brent olie, ook ruim 3,5 procent minder dan voorheen. De verwachte aardgasprijs dit jaar werd met 19 procent verlaagd. De aardgasprijs daalde dinsdag overigens minder hard dan de olieprijs, met 3 procent. Ook andere partijen verlaagden hun verwachtingen. Infrastructure Capital Management verlaagde zijn raming van 110-120 dollar tot 90-110 dollar als redelijke prijs voor een vat olie. Omdat de dollar zo'n 12 procent duurder is geworden, zal de internationale vraag naar olie afnemen. Ook de recessie waar veel landen op afstevenen zal de behoefte aan olie laten zakken. "We verwachten dat de inflatie in het najaar substantieel zal dalen, omdat de prijzen van grondstoffen en bulkgoederen in de prijsindexen worden weerspiegeld", aldus Jay Hatfield van Infrastructure Capital Management. Woensdag worden de wekelijkse Amerikaanse olievoorraden gepubliceerd. Economen rekenen op een daling met 900.000 vaten ruwe olie, en eenzelfde daling voor de benzinevoorraden. De voorraden stookolie en diesel zouden met een miljoen vaten zijn gestegen. Bron: ABM Financial News

