Europese beurzen openen hoger

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan donderdag een hogere opening tegemoet.

IG voorziet een openingswinst van 126 punten voor de Duitse DAX, een plus van 70 punten voor de Franse CAC 40 en een stijging van 82 punten voor de Britse FTSE 100.

De Europese beurzen zijn woensdag ook hoger gesloten.

Daarmee herstelden de Europese aandelenmarkten van de forse verliezen een dag eerder. De sombere economische vooruitzichten en het zwakke consumentenvertrouwen hebben er bij beleggers toe geleid dat zij hun verwachtingen over het agressieve beleid van centrale banken neerwaarts bij hebben gesteld.

Economen van Northern Trust Wealth Management merkten op dat het momentum duidelijk vertraagt, waardoor "een recessie niet onmogelijk is", aldus de economen.

De Duitse fabrieksorders lieten in mei op maandbasis onverwacht een stijging zien van 0,1 procent, terwijl vooraf rekening was gehouden met een daling met 0,3 procent ten opzichte van april.

Op macro-economisch vlak werd verder bekend dat de detailhandelsverkopen in de eurozone in mei licht zijn opgelopen, zowel op maand- als op jaarbasis. De stijging met 0,2 procent lag wel onder de verwachte plus van 0,3 procent.

Bedrijfsnieuws

Shell is van plan de grootste fabriek voor hernieuwbare waterstof in Europa te bouwen op de Tweede Maasvlakte bij de haven van Rotterdam. Ook kreeg Shell koersdoelverhogingen van Deutsche Bank en RBC. Het aandeel daalde 1,6 procent.

Adidas daalde 1,0 procent. De doelstellingen voor dit jaar lijken in gevaar te komen, aangezien Chinese coronalockdowns de verkoop in het tweede kwartaal bleven drukken en uitdagende macro-economische omstandigheden de marges onder druk zetten, zei Hauck & Aufhaeuser in een analistenrapport.

Just Eat Takeaway.com heeft een commerciële deal gesloten met Amazon in de Verenigde Staten. De maaltijdbezorger steeg 15,5 procent. Deliveroo won in Londen 4,2 procent, maar Delivery Hero daalde in Frankfurt 4,1 procent. De Europese Commissie deed een onaangekondigde inspectie in twee lidstaten bij maaltijdbezorgers vanwege mogelijke overtreding van de mededingingsregels. Naast Delivery Hero gebeurde dit in Spanje bij GlovoApp.

In Parijs noteerde luxemerk Hermes International circa 5,0 procent hoger en sectorgenoot LVMH steeg circa 4,5 procent, L'Oreal noteerde bijna 5,0 procent hoger. Totalenergies daalde ruim 3,0 procent, terwijl Engie circa 1,5 procent verloor.

In Frankfurt ging Zalando aan kop met een winst van 5,8 procent. Hellofresh steeg circa 5,5 procent. Daimler Truck was met een verlies van bijna 8,0 procent de sterkste daler.

Euro STOXX 50 3.421,84 (+1,9%)

STOXX Europe 600 407,34 (+1,7%)

DAX 12.594,52 (+1,6%)

CAC 40 5.912,38 (+2,0%)

FTSE 100 7.107,77 (+1,2%)

SMI 10.840,60 (+1,3%)

AEX 656,71 (+1,9%)

BEL 20 3.711,71 (+1,3%)

FTSE MIB 20.920,99 (+1,0%)

IBEX 35 7.948,60 (-0,1%)

AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street opent volgens de Amerikaanse futures donderdag licht hoger.

De Amerikaanse beurzen zijn woensdag eveneens hoger gesloten.

De tweede helft van de handelsdag stond volledig in het teken van de notulen van de laatste beleidsvergadering van de Federal Reserve. Uit de notulen bleek dat de functionarissen vastberaden waren over de noodzaak om de federal funds rate te blijven verhogen, ondanks de neerwaartse risico's voor de economische groei.

De Amerikaanse centrale bank verhoogde half juni de federal funds rate met 75 basispunten tot een bandbreedte van 1,50 tot 1,75 procent, de sterkste verhoging sinds 1994.

De Fed-functionarissen erkenden dat verdere verkrapping het tempo van de economische groei een tijdje zou kunnen vertragen, maar ze beschouwden een terugkeer van de inflatie naar 2 procent als cruciaal voor het bereiken van maximale werkgelegenheid op een duurzame basis", aldus de notulen.

De functionarissen concludeerden bovendien dat een verhoging van 50 of 75 basispunten tijdens de volgende beleidsvergadering op 26 en 27 juli waarschijnlijk passend zou zijn. Onder marktvolgers wakkerde dit de zorgen over een recessie verder aan.

Op macro-economisch vlak werd bekend dat het aantal hypotheekaanvragen in de VS vorige week is gedaald met 5,4 procent. De marktindex daalde van 322,7 naar 305,3.

Een tweetal inkoopmanagersindices voor de dienstensector lieten in juni een lichte vertraging in activiteit zien. De index van ISM daalde van 55,9 naar 55,3, terwijl de index van Markit daalde van 53,4 in mei naar 52,7 in juni.

Het aantal openstaande vacatures in de VS daalde van 11,7 miljoen vacatures in april naar 11,3 miljoen vacatures in mei.

De augustusfuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot woensdag 1,0 procent, ofwel 0,97 dollar, lager op 98,53 dollar op de New York Mercantile Exchange.

Op macro-economisch vlak staan donderdag in de VS een drietal publicaties geagendeerd. Voorbeurs verschijnen de wekelijkse steunaanvragen en de handelsbalans van mei, gevolgd door de wekelijkse olievoorraden later op de dag.

Bedrijfsnieuws

Amazon.com zal maaltijdbezorger Grubhub toevoegen aan zijn Prime-diensten in de Verenigde Staten en krijgt daarbij een optie op een klein belang van 2 procent in Grubhub, dat bij succes verder kan worden vergroot, zei Just Eat Takeaway.com woensdag. Amazon steeg 0,9 procent. Just Eat Takeaway steeg in Amsterdam ruim 15,0 procent.

De medische toezichthouder FDA heeft een verbod op Juul opgeschort. Het bedrijf, dat elektrische sigaretten of 'vaping' verkoopt, gaat in beroep tegen het verbod.

De Britse Competition and Markets Authority onderzoekt de overname van Activision Blizzard door Microsoft. De toezichthouder kijkt of de overname zal leiden tot minder concurrentie. Microsoft steeg 1,5 procent, terwijl Activision Blizzard 0,4 procent verloor.

Spirit Airlines wint de strijd om een positie op Newark Airport. De strijd barstte los nadat Southwest Airlines zijn 'slots' opgaf in 2019.

Nasdaq en NYSE hebben een juridische strijd met toezichthouder SEC over marktdata gewonnen. De SEC zou zijn gezag hebben overschreden met de regelgevinhg.

Walmart waarschuwt klanten dat er een nieuwe fee komt voor het vervoer van goederen. Amerikaanse bedrijven proberen de hogere kosten voor vervoer en brandstof op te vangen met dit soort maatregelen. Het aandeel won 1,4 procent.



S&P 500 index 3.845,08 (+0,4%)

Dow Jones index 31.037,68 (+0,2%)

Nasdaq Composite 11.361,85 (+0,4%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden donderdag overwegend hoger.

Nikkei 225 26.418,65 (+1,2%)

Shanghai Composite 3.374,58 (+0,6%)

Hang Seng 21.524,53 (-0,3%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde op 1,0201. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag bewoog het muntpaar nog op 1,0181 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er nog een stand van 1,0172 op de borden.

USD/JPY Yen 135,71

EUR/USD Euro 1,0201

EUR/JPY Yen 138,45

MACRO-AGENDA:

06:30 Inflatie - Juni (NL)

08:00 Industriële productie - Mei (Dld)

13:30 Europese Centrale Bank - Notulen (eur)

14:30 Steunaanvragen - Wekelijks (VS)

14:30 Handelsbalans - Mei (VS)

17:00 Olievoorraden - Wekelijks (VS)

BEDRIJFSNIEUWS:

22:00 Levi Strauss - Cijfers tweede kwartaal (VS)