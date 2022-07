Just Eat Takeaway sluit commercieel contract met Amazon in VS Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) Just Eat Takeaway.com heeft een commerciële overeenkomst gesloten met Amazon in de Verenigde Staten. Dit maakte de Amsterdamse maaltijdbezorger woensdagochtend bekend. Vanaf vandaag kunnen Amazon Prime-leden in de VS een jaar lang gratis lid worden van Gubhub+. Ook betalen zij geen bezorgkosten. Just Eat Takeaway verwacht dat het ledenbestand van Gubhub+ zal stijgen dankzij deze overeenkomst met Amazon, maar dat dit een neutrale impact heeft op de winstcijfers en kasstroom van Grubhub in 2022. Vanaf 2023 zal de deal met Amazon wel bijdragen aan de resultaten. De deal tussen Amazon en Grubhub wordt in principe elk jaar automatisch verlengd. Ook krijgt een dochteronderneming van Amazon warrants goed voor 2 procent van Grubhub, en nog eens 13 procent als bepaalde prestaties worden gerealiseerd, vooral op het vlak van nieuwe klanten. De maaltijdbezorger bevestigde woensdag opnieuw dat het actief blijft kijken naar een gedeeltelijke of volledige verkoop van Grubhub. Bron: ABM Financial News

