Beursblik: beursexperts weer somber

(ABM FN-Dow Jones) Na een zeldzame maand van optimisme zijn beursexperts voor de maand juli weer somber. Dit bleek uit de maandenquête van analist Corné van Zeijl.



"Per saldo zijn er in juni 9 procent meer sombere experts dan optimistische. De redenen om somber te zijn: centrale banken die op de rem trappen om de inflatie te bestrijden en daarmee de rente omhoog jagen", aldus Van Zeijl.



"En dat te samen met een nakende recessie. Daardoor de zullen de winsten ook onder druk komen te staan. Dat is een slechte combinatie", volgens de analist.



Afgelopen maand waren beursexperts juist opvallend optimistisch, terwijl de AEX in juni toch daalde met 7,5 procent.



"Daarmee is juni 2022 nummer 26 op de lijst met slechtste AEX maanden ooit, van de 475 maanden dat de AEX bestaat", aldus Van Zeijl.



Voor de maand juli kiezen de 70 experts die deelnamen aan de enquête voor aandelen als Prosus, ASML, KPN en Unibail-Rodamco-Westfield. De kenners blijven weg van Just Eat Takeaway, Randstad, Philips, ArcelorMittal en Adyen.



Kijkend naar de AEX als geheel is 38,6 procent van de ondervraagden negatief. Voor de rest van het jaar is dat beeld niet veel anders. In de 6-maandsverwachtingen rekent 36 procent van de experts op een daling van meer dan 3 procent voor de AEX. Zo'n 37 procent verwacht dat de AEX tussen de -3 en de +6 procent gaat eindigen, aldus Van Zeijl.



Volgens de analist verwachten de ondervraagden geen snelle oplossing van de Oekraïne oorlog.



Kijkend naar de regio waarin het beste belegd kan worden, kiest 40 procent van de beursexperts voor de VS en 23 procent voor Europa.

Bron: ABM Financial News