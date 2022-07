Rusland grijpt macht internationaal LNG-project Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Royal Dutch Shell

(ABM FN-Dow Jones) Rusland heeft de leiding genomen over het internationale consortium achter het gigantische Sakhalin 2-gasproject in het oosten van Rusland dat goed is voor zo'n 4 procent van de wereldwijde productie van vloeibaar aardgas. Dit werd vrijdag bekend.



Moskou heeft het LNG-project overgedragen aan een nieuwe Russische entiteit waardoor het Kremlin in feite voor het zeggen heeft welke buitenlandse investeerders hun belangen mogen behouden.



Sakhalin-2 heeft Shell, Gazprom en het Japanse Mitsubishi en Mitsui als aandeelhouders. Gazprom heeft een belang van 50 procent plus één aandeel, Shell van 27,5 procent plus één aandeel, Mitsui van 12,5 procent en Mitsubishi van 10 procent.



Shell maakte eerder al bekend het belang in Sakhalin-2 te willen verkopen. Bron: ABM Financial News

