Gazprom schort dividend op Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Aandelen Gazprom hebben donderdag meer dan een kwart van hun waarde verloren, nadat de Russische gasreus besloot om geen dividend uit te keren. Famil Sadigov, vicevoorzitter van Gazprom, zei dat uitkeren van een dividend "onredelijk" zou zijn. Hij zei dat de prioriteiten van het bedrijf zijn om zijn investeringsprogramma door te voeren en om zich voor te bereiden op de komende winter. De bestuurder zei ook dat Gazprom er rekening mee moet houden om meer belasting te betalen. Rusland viel dit jaar Oekraïne binnen met een legermacht. Het land is voor zijn inkomsten om de oorlog te financieren in belangrijke mate afhankelijk van de export van olie en gas. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.