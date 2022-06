Just Eat blijft ook kijken naar verkoop Grubhub

(ABM FN-Dow Jones) Het aandeel Just Eat Takeaway staat woensdag stevig onder druk, nadat CEO Adam DeWitt van het Amerikaanse onderdeel Grubhub tegen The Wall Street Journal zei vooral een partner te zoeken. In een verklaring stelt Just Eat dat er echter niets in de communicatie is veranderd en dat er zowel wordt gezocht naar een partner of een koper.

"Er is niets veranderd ten opzichte van onze eerdere uitspraken rondom Grubhub", stond er in de verklaring van de maaltijdbezorger te lezen. Nog altijd zoekt Just Eat naar een strategische partner, maar de verkoop van Grubhub, geheel of gedeeltelijk, wordt ook nog altijd actief onderzocht samen met adviseurs. "Het proces loopt en waar nodig zullen we verdere aankondigingen doen", aldus het bericht.

Daarmee herhaalde Just Eat wat het eerder ook al zei bij vragen over Grubhub.

Wel voegde Just Eat vandaag toe, dat er voldoende middelen zijn om de eigen plannen te financieren. De toekomstige schuldaflossingen liggen volgens de maaltijdbezorger mooi in lijn met de verwachte winstontwikkeling.

Het aandeel Just Eat Takeaway daalt woensdag 19,8 procent. Zakenbank Berenberg gaf voorbeurs een verkoopadvies af voor het aandeel.