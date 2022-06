Shell houdt AEX niet uit het rood Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is dinsdag net niet in het groen geëindigd. De AEX verloor 0,2 procent op een slot van 669,01 punten. "Enkel een doorbraak onder de steun op 632 punten kan een grotere correctie uitlokken", aldus beleggingsspecialist Justin Blekemolen van Lynx. Het sentiment blijft kwetsbaar, nu de obligatierentes weer oplopen. De Amerikaanse tienjaarsrente noteerde dinsdag richting het slot op 3,22 procent en de Duitse variant op 1,64 procent. Een goed draaiende economie is inflatie-verhogend, volgens investment manager Simon Wiersma van ING, "en geeft daarmee opwaartse druk op de rentes als compensatie voor de inflatie". Op macro-economisch vlak werd bekend dat het Duitse en Franse consumentenvertrouwen is verslechterd. Ook het Amerikaanse consumentenvertrouwen is gedaald, nu de inflatie blijft oplopen. De voorzitter van de New York Fed denkt dat de Amerika een recessie kan vermijden, hoewel de noodzaak voor aanzienlijk hogere rentes er wel is om de inflatie onder controle te krijgen. Dit zei John Williams, die stemrecht heeft binnen het beleidscomité van de Fed, dinsdag op de Amerikaanse zakenzender CNBC. Williams verwacht dat de Fed tijdens de bijeenkomst in juli zal discussiëren over een verhoging van 50 tot 75 basispunten. Volgens Williams functioneren de markten verder goed en is van een zogeheten 'taper tantrum' geen sprake. De euro/dollar handelde rond het slot op 1,0530. WTI-olie kostte rond de 111 dollar en daarmee een procent duurder dan maandag. Stijgers en dalers Shell ging aan kop in de AEX, met een plus van zo'n 3 procent. NN Group volgde me een winst van ruim 2 procent en Unibail-Rodamco-Westfield steeg 1,5 procent. AkzoNobel verloor 2 procent nadat bekend werd dat Gregoire Poux-Guillaume CEO Thierry Vanlancker per 1 november van dit jaar opvolgt. Philips gaf een update over de problemen met zijn DreamStation-apparaten. De reactie van analisten was gemengd. ING sprak van een enigszins geruststellende update, maar UBS vond deze negatief omdat de eerste generatie DreamStations zakte voor drie toxische testen. Het aandeel verloor bijna 2 procent. ASMI, ASML en Besi leverden 2,5 tot 4 procent in. TSMC zal de prijzen voor de meeste van producten met ongeveer 6 procent verhogen. Dit meldde vakblad DigiTimes dinsdag. De prijsverhoging geldt vanaf januari 2023. Prosus kreeg een koersdoelverlaging van Degroof Petercam, maar Deutsche Bank en Jefferies besloten juist tot een verhoging. Prosus verloor ruim 1,5 procent, na de dubbelcijferige koerswinst van maandag, toen de internetinvesteerder liet weten eigen aandelen te gaan inkopen en aandelen Tencent te verkopen. In de AMX stegen Air France-KLM en ASR Nederland rond de 2 procent en koploper OCI 3,5 procent. Fagron leverde bijna 10 procent in. Fagron heeft op 14 juni een waarschuwing ontvangen van de Amerikaanse toezichthouder FDA. Dit bleek dinsdagmiddag uit een publicatie van de toezichthouder. De waarschuwing kwam na een inspectie van een herverpakkingsfaciliteit van Fagron in Minnesota in de eerste helft van november 2021. Fagron moet de geconstateerde zaken direct oplossen, aldus de FDA. Indien dit niet gebeurt, dan kan dit tot juridische acties leiden, meldt de toezichthouder. In de AScX won Eurocommercial bijna 3 procent. Nedap steeg 4 procent, nadat het door Hugo Boss is geselecteerd voor het wereldwijd uitrollen van een RFID-oplossing. Financiële details werden niet gemeld. Avantium en CM.com leverden 2 tot 3 procent in. Wall Street Rond het slot in Amsterdam noteerden de Amerikaanse beurzen lager. Bron: ABM Financial News

