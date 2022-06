Shell koploper in groene AEX Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs noteert dinsdagochtend in het groen. De AEX stijgt richting het einde van de ochtend 0,5 procent tot 673,58 punten. De Europese indexen liggen er goed bij, maar het sentiment blijft kwetsbaar, nu ook de obligatierentes weer oplopen na aardige macrodata uit de Verenigde Staten op maandag. Een goed draaiende economie is inflatie-verhogend, volgens investment manager Simon Wiersma van ING, "en geeft daarmee opwaartse druk op de rentes als compensatie voor de inflatie". De Amerikaanse tienjaarsrente noteert dinsdagochtend op 3,22 procent en de Duitse variant op 1,61 procent. Op macro-economisch vlak werd vanochtend bekend dat het Duitse en Franse consumentenvertrouwen is verslechterd. Later op de dag volgt nog het Amerikaanse consumentenvertrouwen. Verder houden beleggers het ECB-forum en de G7-top in de gaten. De euro/dollar handelt vanochtend op 1,0587 en daarmee nagenoeg stabiel aan maandagavond. WTI-olie kost ruim 111 dollar en daarmee een procent duurder dan maandag. Stijgers en dalers Shell gaat aan kop in de AEX, met een plus van zo'n 3 procent. Randstad, dat maandag nog daalde door een verkoopadvies, herstelt dinsdag met zo'n 2,5 procent. AkzoNobel is hekkensluiter nadat bekend werd dat Gregoire Poux-Guillaume CEO Thierry Vanlancker per 1 november van dit jaar opvolgt. Philips gaf een update over de problemen met zijn DreamStation-apparaten. De reactie van analisten was gemengd. ING sprak van een enigszins geruststellende update, maar UBS vond deze negatief omdat de eerste generatie DreamStations zakte voor drie toxische testen. Prosus kreeg een koersdoelverlaging van Degroof Petercam, maar Deutsche Bank en Jefferies besloten juist tot een verhoging. Prosus verloor een procent, na de dubbelcijferige koerswinst van maandag, toen de internetinvesteerder liet weten eigen aandelen te gaan inkopen en aandelen Tencent te verkopen. In de AMX stegen Air France-KLM en ASR ruim 2 procent. Logistiek vastgoed stond onder druk, met verliezen van een half tot een procent voor CTP en WDP. In de AScX deed commercieel vastgoed het beter. Eurocommercial won bijna 2 procent. CM.com was de sterkste daler en leverde 1,5 procent in. Bron: ABM Financial News

