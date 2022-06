Bank of Japan handhaaft rente Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Bank of Japan heeft ook na de laatste monetaire vergadering de rente in Japan niet te verhoogd. Dit meldde de centrale bank van Japan vrijdagochtend. De Bank of Japan handhaafde de kortetermijnrente op min 0,1 procent en hield de doelstelling voor de tienjaarsrente op staatsobligaties op ongeveer nul. De centrale bank zei tevens elke werkdag tienjarige Japanse staatsobligaties op te kopen tegen een rendement van 0,25 procent om ervoor te zorgen dat het rendement dat niveau niet overschrijdt. De bank gaf vrijdag in een verklaring aan dat de economie van het land en daarbuiten een trendmatig herstel laat zien, ofschoon er zich nog altijd enkele zwakheden vertonen in verband met COVID-19 en de stijgende grondstofprijzen. De export en de industriële productie laten volgens de bank een duurzaam herstel zien, maar de verstoringen in de aanvoerketen sorteren een steeds groter effect. Voor de economie van Japan wordt verwacht dat het herstel doorzet, maar wel met enige druk door de hoge grondstofprijzen. Daar komt bij dat de Bank of Japan rekening houdt met tal van onzekerheden, mede met het oog op de ontwikkelingen in en rondom Oekraïne en met betrekking tot corona. Om die reden acht de bank het verstandig vooral aandacht te blijven geven aan de ontwikkelingen in de financiële en valutamarkten. De inflatie komt op jaarbasis in de verwachting van de bank uit op 2 procent als gevolg van de hoge prijzen voor energie, om daarna terug te vallen. De dollar noteerde vrijdagochtend kort na het besluit 1,3422 tegen 132,58 yen rond middernacht. Bron: ABM Financial News

