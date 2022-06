Centrale bank helpt AEX omhoog

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is woensdag met winst gesloten, nadat economische cijfers geen dompers opleverden en de Europese Centrale Bank na een ingelaste noodvergadering verraste met de aankondiging van een nieuw instrument.

De AEX sloot 1,6 procent hoger op 663,21 punten.

"Never a dull moment", zei vermogensbeheerder Fred van Deijck van Bustelberg Vermogensbeheer in zijn dagcommentaar tegen ABM Financial News.

De focus werd vandaag verdeeld over de Amerikaanse en Europese centrale banken. Het is vrij waarschijnlijk dat de Fed vanavond de rente met 75 basispunten verhoogt, wat sinds 1994 niet voorkwam. "Historische tijden", aldus Van Deijck.



Aanvankelijk leek er een verhoging met 50 basispunten te komen, maar na een tegenvallend inflatiecijfer afgelopen vrijdag is de kans op een verhoging met 75 basispunten flink gestegen. De CME FedWatch Tool schat de kans op een verhoging met 75 punten op ruim 96 procent.

De meeste aandacht werd echter getrokken door de Europese Centrale Bank, die een ongeplande vergadering inlaste en meteen het nieuws bracht dat het mandaat van de ECB wordt verbreed van het streven naar prijsstabiliteit tot een tweede doelstelling, het tegengaan van fragmentatie van de muntunie. De ECB werkt nog aan een instrument en zal daar vermoedelijk snel iets meer over zeggen.

"De ECB koopt tijd", concludeerde Bas van Geffen van Rabobank, die toegaf dat hij overrompeld was door de spoedvergadering.

De opgelopen rentes op staatsleningen van perifere landen in de eurozone daalden na de noodvergadering weer snel. Zo liep de Italiaanse tienjaarsrente met 35 basispunten terug tot ruim onder de 4 procent. Een dergelijke stap was volgens econoom Jim Reid van Deutsche Bank ook wel nodig, gezien de stijging van de spread.

Van Deijck zei dat hij wel had verwacht dat de ECB iets moest doen, omdat de druk op de perifere rentes toenam nadat de centrale bank stopte met opkopen. Wat nu wordt aangekondigd komt erop neer dat Bunds wel worden afgelost, en Italiaans staatspapier niet. Dat is een belangrijke stap naar verdere eenwording van de euro, die Europa verder aan elkaar smeedt, stelde de vermogensbeheerder. "Een whatever-it-takes-moment." De stap zal overigens onvoldoende effect sorteren en daarom wordt gewerkt aan een nieuw instrument. Dat wordt volgens Rabobank vermoedelijk in juli gepresenteerd.



De euro/dollar daalde tot 1,0401, nadat de munt eerder op de dag nog ruim boven 1,04 stond.

Olie werd een half procent goedkoper, nadat bleek dat de Amerikaanse olievoorraden afgelopen week met 2 miljoen vaten stegen. De vraag naar olie zal in 2023, vooral door meer vraag vanuit China, boven het niveau van voor de corona-uitbraak uitkomen, zo bleek uit het maandrapport van het IEA.

Economisch nieuws uit de Verenigde Staten was er nog in de namiddag over de industrie in de regio New York, die herstel liet zien, en over huizenbouwers, die minder positief werden over de markt. Een tegenvaller was een onverwachte daling van de Amerikaanse detailhandelsverkopen.

Stijgers en dalers

Besi won 6 procent, na een beleggersdag. Het bedrijf werd iets optimistischer over de marges en dat werd beloond. "De vraag naar hoogwaardige chips blijft goed, op de lange termijn", zei Van Deijck. "De trend, dat we nu zelfs chips in tandenborstels stoppen, die gaat door."

Ook de financials zaten in de kopgroep op het Damrak, met koerswinsten van 3,5 procent voor Aegon en 2,5 procent voor ING. ING kreeg na zijn beleggersdag op maandag meer koersdoelverhogingen van RBC en UBS, nadat Credit Suisse en Kepler Cheuvreux dit dinsdag al deden. Bank of America reageerde ook positief.

Buiten Amsterdam wonnen met name banken in Italië terrein.

Alleen KPN en Shell sloten in het rood.

In de AMX steeg Inpost 5 procent en won ABN AMRO 2,6 procent.



Kunstmestfabrikant OCI presenteerde een nieuw investeringsplan voor groene ammoniak in de haven van Rotterdam en verloor 1,6 procent.

Bij de smallcaps ging Wereldhave 3 procent hoger. Majorel en Ebusco waren favoriet met tot 4 procent winst. TomTom leverde juist 2 procent in.

Tussenstanden Wall Street

Bij de slotgong op Beursplein 5 won de S&P 500 index bijna een procent en de Nasdaq ruim 1,5 procent.