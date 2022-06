Volksbank geeft obligaties uit Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Volksbank

(ABM FN-Dow Jones) De Volksbank heeft 300 miljoen euro aan achtergestelde obligaties uitgegeven. Dat maakte de bank donderdag bekend. De zogeheten Additional Tier 1-obligaties dragen meer risico's dan gewone obligaties en hebben een couponrente van 7,00 procent. De eeuwigdurende obligatie kan na vijf jaar worden teruggekocht. De eerste resetdatum is op 15 december 2027. De obligaties versterken de schuldratio van de bank en verbeteren de kapitaalstructuur, volgens De Volksbank. Ze vallen onder de groene obligaties van de bank. Bron: ABM Financial News

