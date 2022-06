AEX lager gesloten na meevallend banenrapport

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is vrijdag met verlies gesloten, na een meevallend Amerikaans banenrapport.



De AEX index daalde 0,4 procent tot 700,69 punten, terwijl de AMX een winst van 0,3 procent liet optekenen en voor de AScX een plus resteerde van 0,2 procent.

Het aantal banen in de VS is in mei is gestegen met 390.000, terwijl de markt slechts rekende op een stijging van 328.000 banen. De werkloosheid bleef onveranderd 3,6 procent.

De Amerikaanse banengroei in mei heeft het solide beeld van de maanden ervoor bevestigd en daarmee ook het rentebeleid van de Federal Reserve, zei marktanalist Philip Marey van Rabobank vrijdag tegen ABM Financial News.

"Ook de loonontwikkeling past bij de trend van de afgelopen maanden en duidt er op dat de Fed geen wijzigingen in het lopende rentebeleid in overweging hoeft te nemen", aldus Marey. Het gemiddelde uurloon steeg in mei met 0,3 procent naar 31,95 dollar, wat op jaarbasis een stijging van ruim 5,2 procent betekende.

Daarnaast kreeg de markt een tweetal inkoopmanagersindices voor de Amerikaanse dienstensector te verwerken voor de dienstensector. Beide indices wezen op een vertraging van de groei. En ook in Europa wezen de indices op een groeivertraging.

De detailhandelsverkopen in de eurozone daalden in april op maandbasis met 1,3 procent. Op jaarbasis was sprake van een stijging met 3,9 procent.

"Steeds vaker worden we gevraagd wanneer de volgende recessie komt. Het lijkt erop dat dit een welhaast onvermijdelijk scenario is", aldus investment manager Simon Wiersma van ING. Maar, "dat kan best nog even duren en kan heel goed slechts een milde of technische recessie zijn", voegde hij toe. Het hoeft volgens Wiersma dus allemaal niet zo'n drama te worden.

De euro/dollar noteerde op 1,0721. Bij aanvang van de handelsdag in Europa bewoog het muntpaar nog op 1,0751 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag stond er een stand van 1,0745 op de borden.

De olieprijs noteerde tot 1,9 procent hoger.

Stijgers en dalers

In de Amsterdamse hoofdgraadmeter sloten 21 van de 25 aandelen in het groen, aangevoerd door IMCD met een koerswinst van 1,8 procent, gevolgd door Aegon en DSM met winsten van respectievelijk 1,1 procent en 0,8 procent.

Just Eat Takeaway verloor 4,9 procent, terwijl ASMI 2,2 procent verloor en ASML 1,8 procent lager noteerde. Degroof Petercam verlaagde de koersdoelen voor de twee halfgeleiderspecialisten, maar handhaafde wel de koopaanbevelingen.

In de AMX won Aperam 1,9 procent. Aperam overweegt een combinatie met de Spaanse sectorgenoot Acerinox. Aperam benadrukt dat de gesprekken zich in een vroeg stadium bevinden en dat er daarom geen zekerheid is of en wanneer er een deal tussen de twee bedrijven wordt bereikt. Volgens zakenbank Jefferies is een fusie logisch, maar zal deze op bezwaar van de mededingingsautoriteiten in Brussel stuiten.

Boskalis daalde met 0,4 procent tot 32,14 euro. Boskalis heeft aangedrongen op een hoger bod van HAL, maar de beoogde koper voelt daar niets voor. Daarom heeft Boskalis besloten het bod neutraal voor te leggen aan zijn aandeelhouders. HAL is van plan in de tweede helft van juni het bod op Boskalis officieel te lanceren. HAL deed eerder dit jaar een voorwaardelijk bod op Boskalis van 32,50 euro per aandeel, waar na betaling van 0,50 euro aan dividend door Boskalis nog 32,00 euro van over is.

In de AScX ging Vivoryon aan kop met een winst van 5,5 procent. Fastned steeg 4,2 procent. Majorel daalde 1,7 procent.

Tussenstanden Wall Street

Rond het slot van de Amsterdamse beurzen noteerde de toonaangevende S&P 500 index 1,8 procent lager op 4.103,01 punten. De Dow Jones index daalde 1,1 procent en technologiebeurs Nasdaq noteerde 2,7 procent in het rood.