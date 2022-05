AEX start lager en olieprijs stijgt

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat dinsdag naar verwachting licht lager van start. Futures op de AEX index wezen ongeveer een uur voor de beursgong op een verlies van een half procent. DSM kondigde voorbeurs een fusie aan.

Maandag won de AEX index juist nog krap 1 procent op een slot van 708,34 punten, in de nasleep van een positief slot op Wall Street vrijdag. De winsten waren aanvankelijk zelfs nog groter, maar Duitse inflatiecijfers temperden het enthousiasme.

Maandag was een weinig spannende handelssessie met lage volumes, zag marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade, omdat Wall Street de deuren gesloten hield vanwege Memorial Day. Wel kregen beleggers een duwtje in de rug door een sterke sessie in Azië in reactie op de aankondiging van de autoriteiten dat Sjanghai op 1 juni weer van het slot gaat, nu het aantal omikronbesmettingen daalt.

Vanochtend koersen de Chinese beurzen verder omhoog, terwijl de andere hoofdbeurzen in Azië juist overwegend licht terrein prijs geven. De Amerikaanse olie-future noteert daarnaast meer dan 3 procent hoger op 118,66 dollar per vat, nadat er maandag geen handel plaatsvond.

Amerikaanse olie-beleggers reageren met de stijging op het nieuws van maandag dat de EU-lidstaten een politiek akkoord hebben bereikt over een invoerverbod op Russische aardolie die met schepen wordt aangevoerd. Met de sancties zou driekwart van de Russische olie-export naar de EU geraakt worden.

De EU is voor circa 36 procent van zijn olie-import afhankelijk van Rusland.

"Hoewel de invoer via pijpleidingen niet in deze overeenkomst is opgenomen, is een embargo op de invoer van olie over zee nog steeds aanzienlijk, en goed voor ongeveer twee derde van de olie-invoer van de EU uit Rusland", zei grondstoffenanalist Vivek Dhar van de Commonwealth Bank of Australië.

"Een verder verbod op Russische ruwe olie die door schepen wordt geleverd, zal het toch al gespannen aanbod verder onder druk zetten", voorziet daarnaast handelaar Avtar Sandu van het handelsplatform Philip Nova.

Ondertussen zal de OPEC+ naar verwachting vasthouden aan haar oorspronkelijke plan van slechts een bescheiden verhoging van de productie met 432.000 vaten per dag in juli, voegde Sandu eraan toe.

Ook het nieuws dat Gazprom niet langer gas levert aan GasTerra, omdat de met afstand grootste Nederlandse gashandelaar de Russische facturen niet in roebels voldoet, stelde beleggers niet gerust. GasTerra zei dat het door het betalen in roebels, in plaats van dollars, de EU-sancties tegen Rusland zou schenden.

Op macro-economisch vlak was er maandag aandacht voor Duitse inflatiecijfers. Uit voorlopige cijfers bleek dat de inflatie in Duitsland in mei is opgelopen naar 7,9 procent, van 7,4 procent in april. Er was een lichte toename naar 7,5 procent voorspeld. Op maandbasis werd gerekend op een lichte afkoeling van de inflatie, maar de consumentenprijzen stegen met 0,9 procent en daarmee iets harder dan in april. De inflatie in Duitsland was in 50 jaar niet zo hoog. De energieprijzen stegen met meer dan 38 procent en de voedselprijzen met ruim 11 procent.

"Tenzij er in de komende maanden een scherpe neerwaartse correctie komt van de energieprijzen, zal de inflatie in de Duitsland verder oplopen en pas stabiliseren aan het eind van de zomer", denkt econoom Carsten Brzeski van ING.

En dus is een renteverhoging van 50 basispunten door de Europese Centrale Bank niet compleet van tafel, volgens Brzeski, hoewel ECB-bestuurders als Christine Lagarde en Philip Lane de afgelopen tijd hintten op een verhoging met 25 basispunten.

"Als de kerninflatie in de eurozone in mei en juni verder oploopt, zouden Lagarde en Lane wel eens spijt kunnen krijgen dat ze zich al hebben gecommitteerd [aan 25 basispunten]", aldus de ING-econoom.

Vandaag om 11.00 uur wordt de inflatie in de eurozone in mei prijsgegeven. In Amerika staan daarnaast onder meer de Case Shiller huizenprijzenindex en het consumentenvertrouwen op de agenda.

Bedrijfsnieuws

DSM gaat fuseren met Firmenich. De twee bedrijven gaan met elkaar verder onder de naam DSM-Firmenich en zeggen goed gepositioneerd te zijn om te anticiperen op de veranderende consumentenvraag. Ook moet de fusie innovatie in groeisegmenten aanjagen. Het bedrijf blijft een notering houden in Amsterdam en krijgt een hoofdkantoor in zowel het Zwitserse Kaiseraugst als in Maastricht. Aandeelhouders van DSM zullen in totaal een belang van 65,5 procent in DSM-Firmenich hebben.

Alfen gaat een 12MW energieopslagsysteem met black start-functie bouwen voor een Fins windmolenpark.

De raad van commissarissen van Heijmans wil Allard Castelein voordragen als vijfde lid van de raad van commissarissen.

Slotstanden Wall Street van vrijdag.

De S&P 500 index won vrijdag 2,5 procent op 4.158,24 punten, de Dow Jones index steeg 1,8 procent op 33.212,96 punten en de Nasdaq sloot 3,3 procent hoger op 12.131,13 punten.