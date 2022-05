Siemens lanceert bod op Siemens Gamesa Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Siemens Energy wil Siemens Gamesa overnemen voor 18,05 euro per aandeel. Dit meldde Siemens Energy dit weekend in een persbericht, nadat afgelopen week al duidelijk werd dat er overnameplannen waren. Siemens Energy heeft reeds een belang van 67 procent in Siemens Gamesa. De overnameprijs van 18,05 euro per aandeel kent een premie van 27,7 procent ten opzichte van de slotkoers van Siemens Gamesa op 17 mei, een dag voor de overnameplannen bekend werden. Siemens Energy wil Siemens Gamesa na afronding van de transactie van de beurs halen en volledig integreren in het bedrijf. Dit moet kostensynergieën opleveren van circa 300 miljoen euro per jaar binnen drie jaar na de volledige integratie van Siemens Gamesa. De overname wordt naar verwachting in de tweede helft van 2022 afgerond. Bron: ABM Financial News

