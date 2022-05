124 sterfgevallen gemeld rond Philips slaapapneu-apparaten Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Philips

(ABM FN-Dow Jones) Bij de Food and Drug Administration in de Verenigde Staten zijn tussen april 2021 en april dit jaar 124 sterfgevallen gemeld die mogelijk verband houden met de apparaten van Philips tegen slaapapneu. Dit meldde de toezichthouder afgelopen week. In totaal werden 21.000 medische incidenten gerapporteerd bij de FDA door artsen en patiënten, aldus de FDA. In de DreamStation-apparaten zit een schuim verwerkt om het geluid van de machines te dempen. Kleine deeltjes daarvan worden mogelijk uitgestoten, wat de luchtwegen kan irriteren. De vrijgekomen gassen kunnen ook giftig zijn of mogelijk zelfs kanker veroorzaken. Bij de eerste kwartaalcijfers vorige maand meldde Philips 2,2 miljoen beademingsapparaten te hebben vervangen of gerepareerd. info@abmfn.nl

Redactie: +31(0)20 26 28 999 Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.