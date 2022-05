Japanse inflatie stijgt naar ongekend peil Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De consumentenprijzen in Japan zijn in april op jaarbasis met 2,5 procent gestegen, een tempo dat het land in geen 13 jaar heeft gezien. Dit bleek vrijdag uit overheidscijfers. In maart stegen de consumentenprijzen nog met 1,2 procent op jaarbasis. Op maandbasis stegen de consumentenprijzen in april met 0,4 procent, gelijk aan het niveau dat in maart werd gemeten. De kernprijzen, dat wil zeggen zonder de prijzen voor vers voedsel en energie, stegen op jaarbasis met 0,8 procent, terwijl het prijspeil gerekend zonder vers voedsel met 2,1 procent opliep, conform de verwachtingen van economen. De Japanse centrale bank verwacht dat de kerninflatie de komende jaren weer daalt naar een niveua van rond de 1 procent. Afgelopen maandag meldde de bank grondstof- en olieprijzen in april 10 procent op jaarbasis stegen, de scherpste stijging sinds 1981, het moment waarop de registratie van deze data begon. De bank mikt nog altijd op een inflatie van twee procent. De dollar noteerde vrijdag fractioneel lager op 127,74 yen. Bron: ABM Financial News

