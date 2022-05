Europese beurzen onder druk

(ABM FN-Dow Jones) De aandelenmarkten in Europa zijn donderdag lager geëindigd. De Stoxx Europe 600 index sloot 1,4 procent in de min op 427,99 punten, de Duitse DAX verloor 0,9 procent op 13.882,30 punten en de Franse CAC 40 daalde 1,3 procent op 6.272,71 punten. De Britse FTSE 100 sloot 1,8 procent lager op 7.302,74 punten.

"Het was een zee van rood vandaag", zag marktanalist Michael Hewson van CMC Markets. Retailers stonden in Londen onder druk na waarschuwingen van Walmart, Target en Kohl's aan de andere kant van de oceaan.

"De positieve stemming aan het begin van de week is volledig omgekeerd", aldus analisten van IG. "Zorgen over de inflatie en de economische groei domineren."

De notulen van de Europese Centrale Bank die vanmiddag verschenen, lijken de markt verder voor te bereiden op een aanstaande renteverhoging. Beleidsmakers stelden dan de centrale bank evenveel waarde moet hechten aan de hoge inflatie als het in het verleden deed bij de lage inflatie.

De centrale bank heeft zich immers vastgelegd op symmetrie in het monetaire beleid, stelden deze beleidsmakers, en als de ECB nu te lang wacht met het verhogen van de rente, dan dreigt het monetaire beleid achterop te raken bij de curve.

Beleggers zochten de veilige haven van obligaties op, waardoor de Duitse tienjaarsrente daalde tot 0,95 procent. De Amerikaanse variant daalde tot 2,82 procent.

De euro/dollar noteerde rond het slot op 1,0596.

WTI-olie kost 108 dollar per vat en daarmee iets goedkoper dan woensdag.

Bedrijfsnieuws

EasyJet heeft in de eerste helft van het gebroken boekjaar 2022 het verlies zien afnemen, maar waarschuwde wel voor extra kosten in de tweede jaarhelft vanwege hogere brandstofprijzen en ongunstige wisselkoerseffecten. Het aandeel steeg licht.

Royal Mail kwam met een teleurstellende outlook, waarop het Britse postbedrijf ruim 12 procent daalde.

Aandelen van vaccinmaker Bavarian Nordic stegen 29,5 procent in Kopenhagen nu het apenpokkenvirus op meer plekken in Europa is vastgesteld. Ook in de VS is een geval ontdekt.

In Parijs deed Eurofins Scientific goede zaken, met een plus van 3 procent. Hekkensluiter in de CAC 40 was Unibail-Rodamco-Westfield, dat 11,5 procent verloor omdat de gehele sector van consumentengerelateerde aandelen onder druk stond. Drie winkelcentra in respectievelijk Madrid, Stockholm en Warschau worden in de herfst omgedoopt tot een Westfield-winkelcentrum, meldde het bedrijf verder.

In Frankfurt leverde Deutsche Post ruim 3 procent in. In de DAX noteerde Delivery Hero bovenaan, met een plus van bijna 5 procent. Just Eat Takeaway steeg zo'n 5 procent in Amsterdam.

Wall Street

De Amerikaanse beurzen noteerden rond het Europese slot verdeeld, met ee licht verlies voor de Dow Jones index.