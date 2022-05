BP doet mee aan Nederlandse aanbestedingen voor offshore wind Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) BP doet mee aan de aanbestedingsrondes voor twee offshore windparken in Nederland. Dit maakte de Britse energiereus donderdagochtend bekend. Het betreft aanbestedingen voor de projecten Hollandse Kust West VI en VII, met een gezamenlijke capaciteit van 1,4 GW. Als BP de projecten krijgt toegewezen, zal het maximaal 2 miljard euro investeren in duurzame energie in Nederland. De investeringen passen ook binnen de strategie van BP om meer te investeren in schone energie. Bron: ABM Financial News

