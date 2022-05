Berenberg verhoogt koersdoel Alfen stevig Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Alfen

(ABM FN-Dow Jones) Berenberg heeft donderdag het koersdoel voor Alfen verhoogd van 88,00 naar 110,00 euro bij handhaving van het koopadvies. Analist Axel Stasse verhoogde zijn koersdoel na de kwartaalcijfers van Alfen op woensdag. Alfen overtrof met die cijfers de consensus voor zowel de omzet als de aangepaste EBITDA. Volgens de analist heeft het management de touwtjes strak in handen, ondanks de verstoringen in de aanvoerketen. Alfen verhoogde op basis van de resultaten ook de omzetoutlook voor dit jaar met 10 procent, zo merkte Stasse op. "Alfen zal waarschijnlijk in de komende maanden ook de winstdoelstelling op middellange termijn verhogen", zo voorziet Stasse. Het koopadvies werd dan ook gehandhaafd. Het aandeel Alfen steeg woensdag met 15,8 procent tot 85,50 euro. Bron: ABM Financial News

