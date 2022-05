Hogere resultaten Universal Music Group

(ABM FN-Dow Jones) Universal Music Group heeft in het eerste kwartaal van 2022 hogere resultaten geboekt. Dit meldde het mediaconcern met een notering aan het Damrak dinsdag nabeurs.

"Met deze kwartaalcijfers blijven we onze belofte van groei op lange termijn waarmaken binnen de belangrijkste activiteiten van het bedrijf", aldus CEO Lucian Grainge.

Universal Media Group boekte in de verslagperiode een bedrijfsresultaat (EBITDA) van 454 miljoen euro, in vergelijking met 395 miljoen euro in dezelfde periode in 2021.

De omzet steeg met 21,6 procent op jaarbasis naar 2,2 miljard dollar.

Bij Recorded Music, Music Publishing en Merchandising and Other was sprake van een dubbelcijferige groei, aldus UMG.

Bij streaming, dat onderdeel is van Recorded Music werd een omzetgroei van 19,9 procent of 14,6 procent bij constante wisselkoersen, gemeld, waar de consensus rekende op 14 procent. In het vierde kwartaal steeg de omzet bij streaming met 16,1 procent en met 19,6 procent in het eerste kwartaal van 2021.

Kijkend naar de margeontwikkeling in het eerste kwartaal kwam die uit op 20,7 procent. Hier rekenden analisten van Credit Suisse op een aangepaste EBITDA-marge van 21,6 procent. De Zwitserse bank wees er wel op dat de marge over het eerste kwartaal van 2021 niet bekendgemaakt werd, wat een prognose lastig maakte. In de resultaten dinsdag meldde UMG een marge van 21,9 procent over het eerste kwartaal van 2021.

Het aandeel van Universal Music Group sloot dinsdag 1,3 procent hoger op 22,21 euro.