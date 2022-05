Shell uitblinker op groen Damrak Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is dinsdag met een nette winst gesloten, geholpen door de koerswinst van Shell. De AEX sloot 1,7 procent hoger op 705,95 punten. "We zitten duidelijk in de wachtkamer", zegt beleggingsadviseur Rein Schutte van Noesis Capital Management tegen ABM Financial News, wijzend op het rentebesluit van de Amerikaanse Federal Reserve woensdagavond. De stijging van vandaag zegt volgens Schutte dan ook niet zoveel. "Het sentiment oogt flauw." Schutte rekent nog wel op een terugval van de markt, "maar het wordt geen drama", verwacht hij. In de loop van de tweede jaarhelft zal het plaatje volgens de kenner weer wat positiever worden. De Fed zal vermoedelijk de rente morgenavond met 50 basispunten verhogen. "Er is geen reden voor de Fed om haar plannen voor de aanscherping van het monetaire beleid bij te stellen", volgens Luc Aben van Van Lanschot Kempen. Een renteverhoging met 50 basispunten en een aankondiging van een verkleining van de balans van 9 biljoen dollar zijn volgens Aben al ingeprijsd, "zodat de effectieve aankondiging wellicht tot weinig beweging zal leiden. Die zou er enkel komen, mocht Fed-voorzitter Jerome Powell erop zinspelen dat toekomstige rentestappen wel eens 75 basispunten zouden kunnen bedragen. Maar dat bericht verwachten we woensdag niet", aldus de econoom van Van Lanschot Kempen. De euro/dollar handelde op 1,0536 en de Amerikaanse tienjaarsrente noteerde op 2,931 procent. De Duitse Bund schoot vandaag voor het eerst in lange tijd weer even door de 1 procent. Olie werd bijna 2 procent goedkoper. Stijgers en dalers Shell ging maar liefst 5,3 procent hoger. Het profiteerde van de goed ontvangen kwartaalupdate van sectorgenoot BP. Shell komt zelf donderdag met cijfers en analisten rekenen op een flinke winststijging. ArcelorMittal werd 4,2 procent duurder en ASMI steeg 4,0 procent. IMCD en DSM verloren 0,5 en 0,9 procent en Besi daalde zelfs 4,1 procent. Zowel Berenberg als Bank of America werd kritischer in een rapport over Besi. DSM kwam met kwartaalcijfers die beter dan verwacht waren en de analistencommentaren waren per saldo dan ook positief. In de AMX ging OCI 3,6 procent hoger en won Galapagos ook 3,6 procent. Daarentegen verloor InPost 2,2 procent en WDP 5,9 procent. Bij de smallcaps ging Fugro aan de leiding met een koerswinst van 6,4 procent. ING verhoogde het koersdoel voor de bodemonderzoeker van 11,40 naar 13,90 euro. Azerion steeg 5,3 procent en een kwartaalupdate van Kendrion leverde een koerswinst van 1,6 procent op. Degroof Petercam verlaagde het koersdoel voor Kendrion. Fastned en CM.com daalden 2,7 en 4,0 procent. Wall Street Rond de slotgong op het Damrak noteerden de Amerikaanse hoofdgraadmeters een half tot zelfs bijna een procent hoger. Bron: ABM Financial News

