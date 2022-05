Valuta: euro kortstondig onder 1,05 dollar

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde dinsdag even onder de 1,05 dollar na de publicatie van de producentenprijzen uit de eurozone, in een markt die de euro eerder verder ziet dalen dan ziet herstellen.

"Wij denken juist dat de markt wat te robuust neerwaartse risico's heeft ingeprijsd", aldus marktanalist Teeuwe Mevissen van Rabobank dinsdag tege ABM Financial News. "Wij verwachten op een termijn van een maand toch een herstel van de Europese munt naar 1,08 dollar, waarmee het huidige niveau wat ons betreft een bodem lijkt", aldus Mevissen.

De producentenprijzen van de eurozone stegen in maart op maandbasis met 5,3 procent. Dit was meer dan de 4,9 procent die economen hadden verwacht. In februari stegen de prijzen nog met 1,1 procent.

Mevissen wees dinsdag op twee belangrijke richtpunten voor de valutamarkt en dat zijn de Amerikaanse banendata over april en dan met name de loonontwikkelingen, en het rentebesluit van de Federal Reserve dat woensdag op de agenda staat en waarvoor Rabobank een verhoging met 50 basispunten voor het belangrijkste rentetarief verwacht.

De centrale bank van Australië trok eerder op dinsdag de meeste aandacht naar zich toe met een renteverhoging, waarmee de bank het traject volgde dat diverse centrale banken inmiddels inzetten.

De Reserve Bank of Australia verhoogde vandaag het belangrijkste rentetarief met 25 basispunten naar 0,35 procent, waarmee het reageerde op de verbeteringen in de economie en het de tijd rijp achtte monetair gas terug te nemen.

De Duitse werkloosheid daalde in april, maar iets minder dan voorzien. Procentueel bleef de werkloosheid op 5,0 procent. En de werkloosheid in de eurozone daalde in overeenstemming met de prognoses vooraf in maart naar 6,8 procent, van 6,9 procent een maand eerder.

Voor vanmiddag worden in de Verenigde Staten de fabrieksorders in maart en de uitstaande vacatures in dezelfde maand verwacht.

De euro noteerde dinsdag stabiel op 1,0504 dollar. De Europese munt noteerde 0,4 procent lager op 0,8382 Britse pond. Het Britse pond steeg dinsdag 0,3 procent en noteerde op 1,2530 dollar. De Australische dollar steeg 0,6 procent naar 0,7090 Amerikaanse dollar na eerder op de dag nog een plus van ruim een procent te hebben laten zien.