Beursblik: Degroof Petercam verlaagt koersdoel Kendrion Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Degroof Petercam heeft dinsdag na de publicatie van de resultaten over het eerste kwartaal van 2022 door Kendrion het koersdoel voor het aandeel van 24,00 naar 22,00 euro verlaagd, maar met handhaving van het Houden advies. Dit bleek uit een analyse van de resultaten van de specialist in elektromagneten door de bank. In de resultaten viel bij Degroof de aanhoudende zwakte bij de Automotive-tak op, terwijl de marge voor het aangepaste operationeel resultaat (EBITDA) van 12,9 procent lager uitviel dan de bank met 14,1 procent had voorzien. Daarentegen noemde Degroof de prestaties in het industriële segment "indrukwekkend sterk", ondanks de coronalockdowns in China. Degroof Petercam verwacht de ramingen voor de genormaliseerde EBITDA voor dit jaar op basis van de aanhoudende economische onzekerheden en kostenstijgingen met circa 5 procent te verlagen. Het aandeel Kendrion noteerde dinsdag op een groen Damrak 3,3 procent hoger op 18,20 euro. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.