Sterke groei voor IMCD

Beeld: IMCD

(ABM FN-Dow Jones) IMCD heeft in het eerste kwartaal van dit jaar de resultaten zien stijgen, zoals ook was verwacht. Dit bleek vrijdag uit cijfers van de distributeur van chemicaliën en voedingsingrediënten. CEO Piet van der Slikke sprak opnieuw van een sterke groei, waarbij het bedrijf blijft profiteren van een sterke vraag en toegenomen prijzen. De marktontwikkelingen en problemen rond de aanvoerketen blijven een onvoorspelbare factor, aldus de topman, en resulteren in tijdelijk hogere werkkapitaalkosten. Verder liet de topman weten dat IMCD succesvol was met de afronding van overnames in alle regio's. De omzet steeg op jaarbasis van 810 miljoen naar 1,1 miljard euro en de operationele EBITA liep op van 88,2 naar 139,9 miljoen euro. Dit leverde een nettowinst op van 78,6 miljoen euro, 68 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Berenberg rekende vooraf op een operationele EBITA van 124 miljoen euro. De vrije kasstroom steeg met 3,3 miljoen euro tot 66,1 miljoen. IMCD had aan het einde van het eerste kwartaal 1,0 miljard euro aan schulden tegen 940 miljoen eind 2021. Vertrek uit Rusland In een separaat persbericht liet IMCD weten zijn activiteiten in Rusland stop te zetten. Kantoren in Sint Petersburg en Moskou worden gesloten. Begin maart besloot het bedrijf al de import en export van en naar Rusland stil te zetten. Het vertrek uit Rusland zal geen noemenswaardige impact hebben op de jaarresultaten van IMCD. Outlook IMCD gaf bij publicatie van de jaarcijfers in februari vanwege alle onzekerheden geen concrete outlook voor 2022 af. Vrijdag sprak IMCD echter de verwachting uit dat het een groei van de operationele EBITA verwacht dit jaar. Bron: ABM Financial News

