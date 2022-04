Europese beurzen hoger gesloten Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: EC

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen zijn woensdag hoger gesloten. De breed samengestelde STOXX Europe 600 index steeg 0,7 procent tot 444,31 punten, de Duitse DAX presenteerde een winst van 0,3 procent op 13.793,94 punten en voor de Franse CAC 40 resteerde een plus van 0,5 procent op 6.445,26 punten. De Britse FTSE 100 sloot 0,5 procent hoger op 7.425,61 punten. De Europese aandelenmarkten sloten licht hoger, terwijl beleggers met verschillende zorgen jongleerden, waaronder de vrees dat de Federal Reserve de Amerikaanse economie in een recessie kan storten om de hoge inflatie te beteugelen, de Chinese coronavirus-uitbraak en de aanhoudende oorlog in Oekraïne. De geopolitieke spanningen als gevolg van de oorlog in Oekraïne lijken te escaleren nu het Russische Gazprom de gasleveringen aan Bulgarije en Polen heeft stopgezet omdat die landen niet in roebels betalen. De Europese gasprijzen stegen daarop circa 10 procent. "Het benadrukt de kwetsbaarheid van andere EU-leden, zoals Duitsland, aangezien zij risico lopen binnenkort soortgelijke stappen te moeten incasseren", zeiden strategen van Danske Bank. Op macro-economisch vlak werd woensdag bekend dat het consumentenvertrouwen in Duitsland in mei harder is gedaald dan verwacht. De vertrouwensindex kwam uit op 26,5 negatief, tegen 15,7 negatief in april. De euro/dollar noteerde op 1,0551. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar nog op 1,0637 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,0636 op de borden. De olieprijs noteerde tot 0,7 procent lager, nadat uit de meest recente data van het Amerikaanse energieagentschap EIA bleek dat de voorraden ruwe olie in de VS vorige week zijn gestegen. Bedrijfsnieuws Deutsche Bank heeft in het eerste kwartaal meer opbrengsten en een hogere winst geboekt. Het aandeel noteerde circa 5,5 procent lager. Credit Suisse heeft over het eerste kwartaal van dit jaar de opbrengsten met 42 procent op jaarbasis zien dalen en greep deze terugval aan om de samenstelling van het bestuur aan te pakken. Het aandeel daalde ruim 2,0 procent. Mercedes-Benz heeft de outlook voor dit jaar bevestigd na de stijging van de resultaten over het eerste kwartaal. Het aandeel won ruim 1,0 procent. STMicroelectronics heeft in het eerste kwartaal de winst en de omzet zien toenemen. De koers van het aandeel noteerde vrijwel vlak. GlaxoSmithKline heeft in het eerste kwartaal van dit jaar beter dan voorziene resultaten geboekt. De koers van het aandeel steeg bijna 3,0 procent. Worldline is sterk aan het jaar 2022 begonnen en handhaafde de outlook voor het hele boekjaar ondanks de impact van de oorlog in Oekraïne. Het aandeel won circa 1,3 procent. Tussenstanden Wall Street Rond het slot van de Europese beurzen noteerde de toonaangevende S&P 500 index 0,9 procent hoger op 4.214,42 punten. De Dow Jones index steeg 0,9 procent en technologiebeurs Nasdaq noteerde 0,9 procent in het groen. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.