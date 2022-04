AEX onder druk door rentevrees

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs leek deze verkorte week op weg naar winst, maar zag die verdampen richting het weekend. Bij een slot op 717,26 punten op vrijdag, verloor de AEX op weekbasis 0,3 procent.

Beleggers reageerden op uitspraken van Federal Reserve-voorzitter Jerome Powell, die de rentevrees aanwakkerden. Powell zei donderdag in een paneldiscussie van het IMF dat het gepast is dat de centrale bank de beleidsteugels wat sneller gaat aantrekken. Een renteverhoging met 50 basispunten ligt daarom zeker op tafel bij de komende Fed-vergadering in mei, aldus Powell.

De Amerikaanse tienjaarsrente steeg daarop richting de 3 procent. "De hogere rentes zetten vooral hooggewaardeerde techaandelen onder druk", aldus investment manager Simon Wiersma van ING.

"Sommige zakenbanken houden zelfs rekening met renteverhogingen van 0,75 procent. Voor eind dit jaar is op de rentetermijnmarkt inmiddels al een verhoging van 2,45 procent van het Fed-rentetarief ingeprijsd door de markt", aldus de marktkenner.

In Europa zal het minder hard gaan. Volgens voorzitter Christine Lagarde van de Europese Centrale Bank zet het geopolitieke conflict in Oost-Europa meer druk op de Europese economie dan op de Amerikaanse, waardoor de centrale bank minder geneigd is om snel de rentes te verhogen. Toch hintten diverse ECB-bestuurders deze week op mogelijke renteverhogingen in de zomer. De Duitse tienjaarsrente steeg deze week naar 0,98 procent.

"Als je drie maanden geleden had gezegd dat we nu op dit niveau zouden staan, was je voor gek verklaard. Wat ons betreft kunnen die renteverhogingen door de ECB niet snel gekomen. Ze zijn al ‘ingeprijsd’ in de markt en dan hebben we het maar gehad. Tot die tijd zullen de markten nerveus blijven", aldus Wiersma.

Groeibedrijven vallen door de mand

Ondertussen richt de markt zich ook op het cijferseizoen, dat tot nog toe plussen en minnen laat zien.

"Waarschijnlijk zullen de resultaten nog doorgaans meevallen voor bedrijven die niet veel last hebben gehad van de stijgende grondstofprijzen, al zal het voor beleggers belangrijker zijn wat de vooruitzichten zijn voor de volgende kwartalen", aldus Pascal Paepen, professor Bank & Beurs aan de KU Leuven en Thomas More Hogeschool.

"Door het dalende consumentenvertrouwen zal het komende resultatenseizoen immers niet zo goed zijn als de afgelopen kwartalen. Het ene bedrijf zal beter presteren dan het andere, maar men zal langzaam beginnen te waarschuwen dat het consumentenvertrouwen niet zo goed is en dat het de komende kwartalen moeilijker zal worden", verwacht de professor.

Dat er echte tegenvallers zijn, bleek deze week uit de afstraffing van het aandeel Netflix. De aandelenkoers van de streamingdienst verloor deze week zo'n 36 procent aan waarde na teleurstellende abonneecijfers en een tegenvallende outlook. Tesla daarentegen deed betere zaken en steeg deze week ruim een procent na het openen van de boeken.

Groeibedrijven vallen door de mand, volgens vermogensbeheerder André van Eerden van Aberfeld International, met Netflix als goed voorbeeld.

De koerswinstverhouding van de streamingdienst tuimelde van 30 naar 20, aldus Van Eerden. Dus van een groei-aandeel is Netflix een waarde-aandeel geworden. En ook bij Just Eat Takeaway is de groei een lastig verhaal volgens de kenner. Hij is wel tevreden over Heineken, dat weinig last lijkt te hebben van de hoge inflatie, en ASML.

Komende week gaat het cijferseizoen in volle vaart verder, met resultaten van onder meer Coca-Cola, Microsoft, Boeing, Meta Platforms, Apple, Amazon, Twitter, Chevron en Exxon Mobil in het buitenland. In eigen land openen onder meer Philips, Randstad, Unilever, IMCD, KPN, Heijmans, Signify en Besi volgende week de boeken.

De euro/dollar handelde vrijdag onder de 1,08 en daarmee op weekbasis licht lager. WTI-olie kostte vrijdag zo'n 102 dollar per vat en was daarmee op weekbasis zo'n 5 procent goedkoper.

Stijgers en dalers

In de AEX ging ASMI aan kop met een plus van bijna 9 procent op weekbasis en deed ook AkzoNobel goede zaken na het openen van de boeken, met een plus van ruim 6 procent.

KPN verloor deze week ruim 5 procent na een ex-dividend notering en Prosus daalde 7 procent.

Just Eat Takeaway.com daalde deze week meer dan 7,5 procent en was daarmee hekkensluiter. De maaltijdbezorger werd negatiever over de brutotransactiewaarde dit jaar en zegt de opties voor Grubhub te bekijken, waaronder een verkoop. Volgens analisten van Jefferies schoot Just Eat Takeaway.com tekort, ook al voorziet het bedrijf betere marges. "De vraag is of het opportunistische model van topman Jitse Groen houdbaar blijkt", zei Van Eerden. Het bedrijf mag in zijn handen knijpen als Grubhub voor de helft van de aankoopprijs van 6 miljard dollar kan worden verkocht, vindt hij.

ASML ging ruim 2 procent hoger. De Veldhovense toeleverancier van de halfgeleiderindustrie voldeed in de eerste drie maanden van 2022 aan de eigen outlook, zoals ook werd verwacht. Volgens Jefferies suggereerde ASML bovendien dat er opwaarts potentieel is vanaf 2025 ten opzichte van de afgegeven groeiverwachtingen.

Heineken steeg deze week ruim 5,5 procent na het openen van de boeken. De brouwer heeft in het eerste kwartaal de bierverkoop sterker dan verwacht zien stijgen, vooral in Europa. ING merkte op dat met name de omzet veel harder steeg dan verwacht. "Een zinderende start van het jaar", aldus analist Reginald Watson. Degroof Petercam verhoogde het koersdoel en haalde het aandeel van de verkooplijst.

In de AMX daalde Vopak beperkt na het openen van de boeken, maar het aandeel ging afgelopen week ook ex-dividend. Volgens Jefferies presteerde het tankopslagbedrijf beter dan voorzien. KBC Securities zag echter reden om het koersdoel fors te verlagen van 48,00 naar 33,00 euro.

Inpost, JDE Peet's en TKH stegen ruim 2 procent op weekbasis en gingen daarmee aan kop in de Midkap. OCI belandde deze week onderaan, met een verlies van ruim 6 procent.

WDP wist niet te overtuigen, ondanks volgens analisten solide kwartaalcijfers en leverde op weekbasis bijna 5 procent in.

Flow Traders wist een sterke kwartaalrapportage en een koopaanbeveling van KBC Securities slechts om te zetten in een beperkte weekwinst van een half procent.

Smallcap CM.com verloor deze week 7 procent. De omzet en brutowinst trokken fors aan in het eerste kwartaal, maar beleggers waren niet tevreden.

Fugro werd beloond voor sterke kwartaalcijfers en steeg deze week ruim 5 procent in de AScX. Degroof Petercam verhoogde het koersdoel naar 14,50 euro.

Sligro won na het openen van de boeken meer dan 5 procent op weekbasis. De omzet van Sligro lag volgens ING afgelopen kwartaal dan ook veel hoger dan verwacht.

Wereldhave verloor op weekbasis zo'n 3 procent ondanks een outlookverhoging.

Forfarmers ging ex-dividend en leverde ruim 12,5 procent in op weekbasis. Koploper in de Smallcap was Ebusco, dat bijna 10 procent steeg op weekbasis.

Het lokaal genoteerde Beter Bed kwam met sterke kwartaalcijfers, die door beleggers werden beloond met een plus van meer dan 4 procent op weekbasis.