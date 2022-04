Stevig verlies voor AEX na uitspraken Powell

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is vrijdag met een flink verlies gesloten. De AEX index daalde 1,6 procent tot 717,26 punten, terwijl de AMX een verlies van 2,9 procent liet optekenen en voor de AScX een min resteerde van 0,8 procent.

Het Damrak stond vrijdag onder druk, na het fors lagere slot op Wall Street een dag eerder, nadat Fed-voorzitter Jerome Powell zei dat een renteverhoging van 50 basispunten in mei nadrukkelijk op tafel ligt.

Volgens beleggingsadviseur Rein Schutte van Noesis Capital Management is het effect van de woorden van Powell ook vrijdag nog voelbaar. "De markt werd nog maar eens even stevig ingepeperd wat ons te wachten staat", aldus Schutte, die de dag verder samenvat als weinig enerverend. "Ik zit erbij en kijk ernaar", aldus Schutte.

Op macro-economisch vlak werd vrijdag in Europa bekend dat de economie van de eurozone in april iets sterker is gegroeid, ondanks een groeivertraging in de industrie. De inkoopmanagersindex voor de dienstensector steeg naar 57,7 van 55,6 in maart. De index voor de industrie daalde van 56,5 in maart naar 55,3 in april.

Separate indices lieten een verdeeld beeld zien. In Frankrijk trok de groei aan, terwijl deze in Duitsland vertraagde, net als is het Verenigd Koninkrijk.

Tevens werd bekend dat de detailhandelsverkopen in het Verenigd Koninkrijk in maart zijn gedaald met 1,4 procent op maandbasis, wat veel sterker was dan verwacht.

Gedurende de tweede helft van de handelsdag kwam uit de VS het nieuws dat de economische activiteit in de dienstensector in de VS in april is gedaald, terwijl die in de industrie verder aantrok.

De euro/dollar noteerde op 1,0790. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar nog op 1,0837 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag stond er een stand van 1,0836 op de borden.

Olie noteerde vrijdag tot 1,6 procent lager.

Stijgers en dalers

In de Amsterdamse hoofdgraadmeter sloten slechts twee van de 25 aandelen in het groen, aangevoerd door Prosus met een koerswinst van 1,3 procent. Heineken was de enige andere stijger. Het aandeel won 0,3 procent.

Adyen was met een verlies van 5,0 procent de sterkste daler, ArcelorMittal verloor 4,1 procent en Shell daalde 2,4 procent. ASML daalde 2,2 procent. Eerder in de week won ASML nog flink na publicatie van de kwartaalcijfers.

In de AMX won flitshandelaar Flow Traders 2,5 procent na cijfers. KBC Securities zag voldoende reden om het aandeel op de kooplijst te zetten. Ook ging het koersdoel met een euro omhoog naar 35,00 euro. ABN AMRO verloor liefst 8,0 procent, maar het aandeel noteert ex-dividend.

Fugro won na een kwartaalupdate 0,7 procent. De bodemonderzoeker heeft volgens Degroof Petercam een sterk eerste kwartaal achter de rug en dat biedt zicht op een verder herstel. Daarom verhoogde Degroof het koersdoel van 9,50 naar 14,50 bij een ongewijzigd Houden advies.

Beter Bed daalde 1,0 procent na een kwartaalupdate.

Tussenstanden Wall Street

Rond het slot van de Amsterdamse beurzen noteerde de toonaangevende S&P 500 index 1,2 procent lager op 4.339,48 punten. De Dow Jones index daalde 1,4 procent en technologiebeurs Nasdaq noteerde 0,7 procent in het rood.