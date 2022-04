Consumentenvertrouwen daalt naar laagste niveau ooit Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Het vertrouwen van Nederlandse consumenten is gedaald naar het laagste niveau ooit. Dit blijkt donderdag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het consumentenvertrouwen kwam uit op -48, tegen -39 in maart. Het vorige dieptepunt werd bereikt in maart 2013 tijdens de eurocrisis. Consumenten waren in april 2022 pessimistischer dan ooit over de economie en ook de koopbereidheid was nog nooit zo laag, aldus het CBS. Met -48 lag het consumentenvertrouwen in april ruim onder het gemiddelde over de afgelopen twintig jaar van -8. Het vertrouwen bereikte in januari 2000 de hoogste stand ooit op 36. Het CBS meet het consumentenvertrouwen sinds april 1986. Bron: ABM Financial News

