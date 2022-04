Forse omzetstijging CM.com Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) CM.com heeft in het eerste kwartaal van dit jaar de omzet fors zien stijgen, terwijl ook de winst een flinke sprong maakte. Dit maakte het beursgenoteerde mobiele betaal- en communicatieplatform woensdagochtend bekend. In het afgelopen kwartaal steeg de omzet op jaarbasis met 42 procent tot 70,5 miljoen euro of met 38 procent op autonome basis. De brutowinst trok met 45 procent aan tot 17,8 miljoen euro bij een stabiele brutomarge van 25 procent. CEO Jeroen van Glabbeek sprak van een goede start van het jaar, ondanks een "turbulent en onvoorspelbaar" klimaat. CM.com meldde dat de overname van Building Blocks is afgerond. Outlook CM.com verwacht dit jaar een omzet van 310 tot 330 miljoen euro. Richting het einde van 2023 moet het EBITDA-resultaat structureel positief worden. CM.com wil dit bereiken mede door de investeringen in groei op te voeren. CM.com verwacht dat de winst die bestaande klanten opleveren groter wordt dan de kosten die het bedrijf maakt om nieuwe klanten aan te trekken. Bron: ABM Financial News

