Degroof Petercam haalt PostNL van kooplijst

Beeld: PostNL

(ABM FN-Dow Jones) Degroof Petercam heeft woensdag het advies voor PostNL verlaagd van Kopen naar Houden, terwijl het koersdoel van 4,50 naar 3,70 euro ging. Analist Frank Claassen merkte op dat de pakket- en e-commerce-volumes onder druk staan, door het teruggelopen consumentenvertrouwen in Nederland en een lager besteedbaar inkomen door de hoge inflatie. Bovendien wordt PostNL geconfronteerd met hogere loon- en brandstofkosten, aldus Claassen. De analist verlaagde zijn ramingen voor het recurrente EBIT-resultaat met 7 tot 8 procent. Voor 2022 zit de analist nu aan de onderkant van de door PostNL afgegeven outlook van een genormaliseerde EBIT van 210 tot 240 miljoen euro. Hoewel het dividendrendement bij PostNL eruit springt, is dit in het huidige uitdagende klimaat niet voldoende om nog langer een koopadvies te handhaven, zo merkte Claassen op. Daarbij, als de winst dit jaar daalt, zal ook het dividend meedalen. De analist voorziet dat het dividend terugloopt van 0,42 euro over 2021 naar 0,30 euro per aandeel over 2022. Het aandeel PostNL daalde woensdagochtend met 3,9 procent tot 3,27 euro. Bron: ABM Financial News

