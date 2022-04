Rite Aid gaat burgers Beyond Meat verkopen Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Beyond Meat

(ABM FN-Dow Jones) Beyond Meat introduceert zijn Burger en Meatballs bij circa 2.000 winkels van Rite Aid verspreid over de Verenigde Staten. Dit maakte de fabrikant van vleesvervangers donderdagmiddag bekend. Rite Aid zal de burgers per 2 en de gehaktballen per 12 in een verpakking verkopen. Drogisterijketen Rite Aid heeft winkels in 17 Amerikaanse staten. Bron: ABM Financial News

