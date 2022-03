Air France-KLM zet Marjan Rintel aan roer KLM Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ANPFoto

(ABM FN-Dow Jones) Air France-KLM wil door met zijn topman Ben Smith en is akkoord met het voorstel van de raad van commissarissen om KLM-topman Pieter Elbers te vervangen door NS-directeur Marjan Rintel. Dat maakte de Frans-Nederlandse luchtvaartgroep donderdag bekend. Eerder was al bekend dat Elbers geen derde termijn zou krijgen. De strijd ging tussen Rintel en chief revenue officer Pieter Bootsma van Air France-KLM, meldde dagblad de Telegraaf. "Haar uitgebreide ervaring in de luchtvaartindustrie, haar intieme kennis van de groep en haar leiderschapskwaliteiten hebben het bestuur overtuigd dat zij de juiste persoon is om het werk dat Pieter Elbers gestart is voort te zetten, om KLM tot een van de leidende Europese luchtvaartmaatschappijen te maken en een aanjager voor de Air France-KLM Groep als geheel", aldus het bedrijf.



Het bestuur van KLM moet nog zijn advies geven over de voorgestelde benoeming van Rintel. De topman van Air France-KLM, Ben Smith, blijft nog vijf jaar aan. "Deze twee beslissingen van de bestuursraad van Air France-KLM stabiliseren het bestuur van de groep op een cruciaal moment in zijn geschiedenis. Ben Smith heeft de afgelopen drieënhalf jaar zijn toewijding en professionalisme laten zien, wat de totale steun van het bestuur voor zijn voortgezette leiderschap voor nog eens vijf jaar rechtvaardigt: , stelde Anne-Marie Couderc, bestuursvoorzitter van Air France-KLM.



Rintel is de huidige CEO van het Nederlandse spoorwegbedrijf NS en werkte eerder in diverse managementrollen bij KLM en Air France-KLM.

Zij zal vanaf 1 juli aan de slag gaan. Bron: ABM Financial News

