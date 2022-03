Fed-bestuurder Bullard wil sneller rente verhogen Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) De Federal Reserve moet sneller de rente verhogen om die op een punt te krijgen waar de economische activiteit er in lichte mate last van heeft om zo de inflatie onder controle te krijgen. Dit zei James Bullard van de St. Louis Fed dinsdag in een interview met Bloomberg Television. "Ik denk dat sneller beter is", aldus Bullard, die bekend staat als havik en de federal funds rate dit jaar graag zou zien worden verhoogd tot 3 procent. De centrale bank houdt vast aan 2 procent als een neutrale basis, waarbij de economie er geen last van heeft. Vorige week was Bullard al één van de dissidenten, toen de Fed de rente verhoogde met 25 basispunten. Hij stemde voor een verhoging met 50 basispunten. Volgens de Fed-bestuurder zet de centrale bank momenteel opwaartse druk op de inflatie. "Dat is niet waar je wil zijn", aldus Bullard. Maandag sprak voorzitter Jerome Powell van de Fed ook al uit dat de centrale bank de rente met grotere stappen kan verhogen om de inflatie te beteugelen. Bron: ABM Financial News

