Video: bodemvorming AEX op korte termijn Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Aan de stevige correctie in de AEX lijkt een einde te komen, nu de koers een eerste sterke stijging laat zien. Dit zei technisch analist Roelof-Jan van den Akker van ING Financial Markets voor de camera tegen ABM Financial News.



Vanaf het dieptepunt begin maart op 652,80 punten veerde de AEX weer op tot aan het voorlopige hoogste punt op circa 710 punten. Sterke korte termijn weerstand is er volgens Van den Akker tussen 717 en 730 punten. "Deze bodemvorming sluit licht lagere koersen onder het vorige dieptepunt niet uit, maar de solide horizontale steunzone tussen de 650 en 637 punten signaleert dat het neerwaarts potentieel op de korte termijn hoe dan ook beperkt zal zijn", voegde hij toe. Met het maken van een bodem, betekent het volgens de technisch analist niet automatisch dat dalende koersen tot het verleden behoren. "We verwachten een rommelige markt zonder echte trend onder hoge volatiliteit. Onder deze condities zal blijken of de lange termijn stijgende trend een bodem weet te gaan maken boven de horizontale steun op 690 punten in de maandgrafiek op slotbasis en 660 tot 630 punten in de weekgrafiek", aldus Van den Akker. "Wij verwachten uiteindelijk dat de markt hierin zal slagen na een moeizame strijd. Dit zal uiteindelijk de opmaat moeten zijn van een voortzetting van de lange termijn stijgende trend, die moet gaan resulteren in nieuwe toppen boven de 830 punten later dit jaar", zei de analist. Klik hier voor: bodemvorming AEX op korte termijn Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.