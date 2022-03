Olieprijs daalt spectaculair

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is de afgelopen dagen spectaculair gedaald, na een even spectaculaire stijging, waardoor de prijs inmiddels weer 20 procent onder de top staat die vorige week werd bereikt.

De aprilfuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot dinsdag 6,4 procent lager op 96,44 dollar op de New York Mercantile Exchange. Op 8 maart sloot het contract nog op 123,70 dollar, het hoogste niveau sinds begin augustus 2008. Dat is een daling van 22 procent in de tussentijd. Ook in april 2020, aan het begin van de coronacrisis, daalden de prijzen overigens zo snel.

Ook Brent-olie voor levering in mei werd 6,5 procent goedkoper en sloot op 99,91 dollar per vat op de Londense beurs ICE Futures Europe.

De voornaamste reden voor de verkoopgolf is "het besef dat Europa niet direct van de Russische olie afgaat", zei Fawad Razaqzada van ThinkMarkets, die de terugval spectaculair noemde. "Al het andere is secundair, ook de mogelijke terugkeer van olie uit Iran."

De lagere olieprijs zorgde voor optimisme op de aandelenmarkten in de Verenigde Staten.

De Russische minister van buitenlandse zaken Sergej Lavrov zei dinsdag tegen zijn Iraanse ambtgenoot dat onderhandelingen over een hernieuwde overeenkomst over de inperking van het kernprogramma van Iran, uit 2015, dichtbij het einde zijn, volgens Reuters. Dit zou Amerikaanse sancties wegnemen waardoor er meer Iraanse olie op de wereldmarkt beschikbaar kan komen.

Oliekartel OPEC meldde dinsdag in zijn maandelijkse rapport dat de risico's voor de economische groei in de wereld omlaag gericht zijn sinds de Russische invasie in Oekraïne, maar kon nog geen ramingen geven voor vraag en aanbod dit jaar, omdat er meer tijd nodig is om de impact van het conflict te becijferen.

Ook lockdowns in China waren een reden voor lagere olieprijzen, zei Razaqzada. China is de grootste importeur van olie ter wereld, maar het grote industriexentrum Shenzhen, nabij Hongkong, is in lockdown door een uitbraak van het coronavirus. Ook in het noordoosten van China is er een coronalockdown.

De dreiging van verstoringen in het aanbod door de situatie in Oekraïne blijft wel hoog. Voordat speculanten op een hernieuwde stijging zich aan de handel wagen zal de prijs wel eerst moeten opveren, denkt hij.

